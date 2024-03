Incendio davanti allo stadio: UFFICIALE, partita annullata

In fiamme un edificio situato poco fuori l’impianto dei padroni di casa. Salta la gara di campionato tra la quarta e la nona in classifica

La partita è stata ufficialmente annullata. L’incendio divampato davanti allo stadio rende impossibile la disputa dell’incontro, che era in programma questa sera alle 20.45.

Southampton-Preston non si giocherà. Come testimoniano le immagini in basso, è andato in fiamme un edificio poco fuori l’impianto dei padroni di casa, il St.Mary’s Stadium’.

Southampton announce that tonight’s Championship match against Preston has been postponed due to a fire near St Mary’s stadium. pic.twitter.com/qVjpo1SCny — Sky Sports Football (@SkyFootball) March 6, 2024

Rinviato quindi a data da destinarsi il match che era valido per la 36esima giornata di Championship inglese. I ‘Saints’, quarti in classifica, avrebbero ospitato il Preston che invece staziona al nono posto con ben 17 punti in meno.