Esonero in casa Juventus: ufficiale il ribaltone in panchina

La Juventus volta pagina in panchina: a sorpresa esonerato il tecnico bianconero a campionato in corso. C’è l’ufficialità della ‘Vecchia Signora’

Ribaltone, forse un po’ inatteso, in casa Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato infatti stamane l’esonero di Joe Mentemurro dalla panchina della squadra femminile.

Dopo due stagioni e mezzo si chiude così l’avventura del 54enne tecnico australiano alla guida della Juventus Women. Squadra al momento affidata al vice Zappella. Montemurro aveva rinnovato il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’ fino al giugno 2026 lo scorso settembre e paga una stagione altalenante con la prematura uscita di scena dalla Champions League e un campionato finora al di sotto le attese visto il distacco di 8 punti in classifica dalla capolista Roma. Il secondo posto non è bastato: fatale l’ultima sconfitta delle bianconere sul campo della Fiorentina.

Juventus Women, ufficiale la separazione in panchina da Montemurro

Questa mattina la decisione così della Juventus e del Ceo della formazione femminile Braghin (che invece ha rinnovato il suo contratto fino al 2027) sull’esonero di Montemurro in panchina.

Il comunicato ufficiale della società bianconera: “Juventus Football Club comunica che in data odierna – 6 marzo 2024 – è stato raggiunto un accordo con Joe Montemurro per cui, a decorrere dalla giornata di oggi, non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra femminile. Tutto il club desidera ringraziare Joe per il lavoro svolto in questi anni che ha portato alla conquista di 1 scudetto, 2 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia. La guida tecnica della prima squadra femminile viene affidata temporaneamente all’allenatore in seconda Giuseppe Zappella”.