DIRETTA Europa League, Sporting CP-Atalanta 0-0 | Equilibrio in avvio – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘José Alvalade’ tra lo Sporting CP di Amorim e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

L’Atalanta fa visita allo Sporting CP a Lisbona in una gara valida come andata degli ottavi di finale di Europa League. Una sfida che rappresenta un dejà-vù visto che le due formazioni facevano parte dello stesso gruppo, che sarà diretta dall’arbitro tedesco Siebert.

Reduci dalle sconfitte in Serie A contro l’Inter ed il Bologna che li hanno fatti scendere al sesto posto in classifica, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono rialzare la testa in campo europeo. L’obiettivo è quello di centrare un risultato positivo per indirizzare la qualificazione in vista del ritorno tra una settimana a Bergamo. I biancoverdi di Ruben Amorim, invece, vengono dalla vittoria sul Farense che ha permesso loro di scavalcare il Benfica in testa al campionato portoghese con anche una partita da recuperare. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulle app di Now e di Dazn. Nella fase a gironi, su questo stesso campo, gli orobici si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Scalvini e Ruggeri prima del rigore di Gyokeres. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘José Alvalade’ tra Sporting CP e Atalanta live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Sporting CP-Atalanta

SPORTING (3-4-3): Israel; E.Quaresma, Coates, Diomande; Catamo, Koindredi, Morita, Matheus Reis; Edwards, Paulinho, Trincão. All. Ruben Amorim

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Lookman; Scamacca. All. Gian Piero Gasperini