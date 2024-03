Choc nel mondo del calcio: chiesti quasi 5 anni di reclusione per il tecnico italiano

Mondo del calcio nel caso più totale visto la richiesta di quasi cinque anni di reclusione per il tecnico, Situazione assurda

Il Real Madrid è in lotta per la Liga e vuole essere grande protagonista anche in Champions League: per quanto riguarda il futuro, invece, la società sta pensando al futuro ed è pronta a mettere le mani su due calciatori di livello mondiale, Alphonso Davies e Mbappe. Nel frattempo però il club spagnolo deve fare i conti con un vero e proprio fulmine a ciel sereno.

E’ infatti arrivata una vera e propria doccia gelata per Carlo Ancelotti. La procura spagnola ha appena chiesto 4 anni e 9 mesi di reclusione per il tecnico del Real Madrid, accusato di frode fiscale. Secondo il pubblico ministero, tra il 2014 e il 2015, il tecnico non avrebbe pagato le tasse sui suoi diritti d’immagine. La frode ammonterebbe a 1.6 milioni di euro. La notizia è stata riportata dai media spagnola e riportata in tutto il Mondo.

Un problema non di poco conto per uno dei tecnici più importanti a livello europeo e che punta, in questa stagione, a regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi tra Liga e Champions League.