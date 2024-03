Balotelli la fa ancora grossa: compagni sotto shock, il video fa il giro del web

Altra bravata di Mario Balotelli, il suo gesto lascia i compagni senza parole: il video che racconta cosa ha combinato

Nel corso della sua carriera, Mario Balotelli si è reso più volte protagonista di gesta non banali. Spesso, anche fuori dal campo e decisamente sopra le righe. La sua ennesima bravata fa ancora discutere.

Il 33enne, oggi all’Adana Demirspor, non ha perso il vizio di divertirsi con i petardi, come gli era capitato in un celebre episodio quando era al Manchester City. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato nelle stories un video in cui si filma mentre ne accende uno dentro lo spogliatoio e lo fa esplodere, godendosi in maniera divertita la reazione dei compagni di squadra. Che però non ci trovano molto di divertente e lo guardano interdetti. Non c’è niente da fare, Super Mario non cambia mai, nel bene e nel male.