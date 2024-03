La Superlega ora spaventa l’Uefa: il verdetto è schiacciante

Dopo la storica sentenza dello scorso dicembre, il progetto Superlega torna a far paura all’Uefa con una novità

Rinfrancato dalla sentenza dello scorso 21 dicembre 2023 – con la quale la Corte di Giustizia Europea ha ‘liberalizzato’ la nascita di competizioni alternative a quelle di Uefa e Fifa spezzando il monopolio dei due organi – da qualche mese A22Sports ha ripreso a lavorare sul progetto Superlega.

La nota società che spera di poter creare una competizione elitaria in Europa, ha pubblicato quest’oggi uno studio condotto dall’istituto francese Opinion Way. Ad inizio del mese di febbraio 2024 sono stati infatti intervistati ben 6.458 tifosi di calcio di età pari o superiore ai 15 anni, prendendo in considerazione otto diverse nazioni europee (Italia, Spagna Germania, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Portogallo e Belgio). Tra queste, il sondaggio ha riportato che il 72% degli intervistati si è detto favorevole alla creazione di una Superlega, alternativa alle attuali competizioni Uefa.

Un risultato che rilancia le ambizioni di A22Sports, al quale hanno sicuramento contribuito i pareri delle tifoserie appartenenti ai tre club che hanno dato il via al progetto Superlega nell’aprile 2022. Scendendo nei dettagli, infatti, sono state quasi tutte favorevoli le risposte date dai sostenitori di Juventus (96%), Real Madrid (93%) e Barcellona (89%). Feedback positivi anche da quelli di Atletico Madrid (88%) Manchester City (85%), Benfica (84%), Porto (83%), Chelsea (81%) e PSG (81%). Buone risposte anche da parte dei tifosi di Milan (79%) e Inter (72%).

Sondaggio Superlega, i tifosi inglesi i più scettici

Nonostante un generale senso di appoggio alla Superlega da parte degli oltre 6mila tifosi intervistati nel sondaggio commissionato da A22Sports, com’era prevedibile soprattutto in Inghilterra sono emersi i principali dubbi intorno alla competizione.

Tra i più scettici, infatti, si sono posizionati i tifosi delle big inglesi, anche se in nessun caso si è registrato un risultato inferiore al 50%. I sostenitori del Tottenham con il 55% dei pareri favorevoli hanno stabilito la percentuale più bassa in assoluto, davanti a Liverpool (58%) e Borussia Dortmund (61%). 67%, infine, per quanto riguarda la tifoseria del Bayern Monaco, 65% per quelle di Manchester United ed Arsenal sempre a favore della nascita della Superlega.