Juventus, niente prolungamento per Allegri: “Accordo per rescindere”

Il tecnico della Juventus ha ancora un anno di contratto a disposizione con il club bianconero

Reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Napoli, Massimiliano Allegri si ritrova adesso con uno svantaggio di -15 punti rispetto al primo posto dell’Inter. Le speranze scudetto della Juventus sono precipitate nel giro di poche settimane, mentre l’obiettivo quarto posto è tornato ad essere prioritario per aggiudicarsi il tanto atteso piazzamento in zona Champions League.

Chissà se alla guida della Juve per la stagione 2024/25 ci sarà lo stesso allenatore toscano, legato ai bianconeri da un altro anno di contratto. Del futuro di Allegri ha parlato il noto giornalista Giancarlo Padovan che a ‘news.superscommesse.it’ ha analizzato il rendimento della formazione juventina in questa stagione: “La Juventus è rimasta a lungo attaccata all’Inter con le unghie e con i denti, andando oltre alle proprie possibilità tecniche, perché ritengo che l’organico sia il meno competitivo tra le grandi”.

Un’annata sin qui positiva, dunque, per aver tenuto testa almeno sino a poche settimane fa ad una corazzata impressionante come la formazione di Simone Inzaghi: “Aver tenuto vivo il campionato per così tante giornate è un merito che va riconosciuto a squadra e allenatore. Concordo sul fatto che evidentemente, dopo aver visto l’Inter scappare, il gruppo abbia mollato qualcosa, anche se inconsciamente”.

Calciomercato Juve, il futuro di Allegri: “Conte e Thiago Motta in caso di addio”

Padovan ha poi esaminato più diversi scenari per quanto riguarda il futuro di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus.

Qualora non dovesse arrivare il prolungamento entro la prossima stagione, infatti, secondo il giornalista l’avventura dell’allenatore toscano a Torino potrebbe presto giungere al capolinea: “Se inizierà la prossima stagione lo farà in scadenza, vedo improbabile un prolungamento. Se invece dovessero trovare un accordo per rescindere la Juve punterà su uno tra Thiago Motta e Conte. I tifosi vorrebbero il ritorno del mister dei primi tre scudetti del ciclo, possibile però solo se accetterà di adattarsi ad una rosa con tanti giovani. Comunque la Juve di quest’anno con Conte in panchina al posto di Allegri avrebbe meno punti”.