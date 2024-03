Immobile perdona, Kane no: rimonta Bayern e Lazio fuori dalla Champions

Lazio che perde malamente (3-0) in casa del Bayern Monaco e dice addio alla Champions: Kane mattatore con una doppietta, Immobile spreca

Serata amara per la Lazio, che dice addio alla Champions League subendo la rimonta da parte del Bayern Monaco. Netta superiorità da parte dei bavaresi che meritano l’accesso ai quarti, ma per i biancocelesti c’è qualche rimpianto.

La gara inizia con i padroni di casa a fare, naturalmente, la partita, ma la Lazio tiene botta, soffrendo il giusto e cercando di colpire in ripartenza. Qualche azione di contropiede non gestita benissimo, poi la grande chance, al 36′, che poteva cambiare tutto. Immobile, però, tutto solo spedisce a lato di testa a pochi passi da Neuer. Nel più crudele dei contrappassi, due minuti dopo passa il Bayern, con Kane che corregge un tiro sporco di Guerrero. Finale di tempo in crescendo dei tedeschi, che sfiorano il raddoppio con Musiala e lo trovano con Muller, abile a girare in rete una bella volée di de Ligt. Doccia gelata per gli uomini di Sarri, un attimo prima dell’intervallo, che viene accusata psicologicamente e nella ripresa il Bayern continua a spingere. Realizzando la terza rete ancora con Kane, abile a ribadire in rete dopo salvataggio di Provedel su Sanè. La Lazio sbanda e rischia di subire la quarta rete, con Muller che colpisce il palo, anche se poco dopo Luis Alberto avrebbe l’occasione per riaprire i giochi, ma il tiro a botta sicura dello spagnolo viene deviato in angolo. Il Bayern sorride e prova a dare un senso alla propria stagione accedendo ai quarti, per la Lazio l’avventura europea si conclude qui. Nell’altra gara di serata, passa il Psg, che vince anche in casa della Real Sociedad per 2-1 dopo il successo dell’andata: sugli scudi Mbappé, autore di una doppietta.

BAYERN MONACO-LAZIO 3-0 – 38′, 66′ Kane, 47′ pt Muller