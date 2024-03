Fratini: “L’episodio che cambiò la mia storia”. L’ultima ‘scoperta’ si chiama Patino

Dal Torino al Montichiari, lo scout e intermediario spesso ospite di Tv Play si è raccontato a CalcioPiù

“Grazie a mio padre Marco, la passione per il calcio è sempre stata presente”. Così Michele Fratini a ‘CalcioPiù’, storico settimanale calcistico della Toscana, dove lo scout e intermediario spesso ospite a Tv Play ha raccontato la sua vita e la sua carriera nel mondo del calcio.

“Il fatto che cambiò la mia storia fu la visita sportiva in cui mi venne trovata un’anomalia cardiaca, il Wolfw-Parkinson-White con extrasistole, che al tempo non si poteva curare se non con una operazione al cuore. I miei genitori non furono contenti e io smisi di giocare a calcio. Da allora si è sviluppata quella passione che tutt’ora muove il mio operato”.

Dal Torino al Montichiari, la carriera di Fratini come scout è di rilievo, tanto che oggi è considerato uno dei migliori in circolazione: “Sono contento perché oggi lo scouting ha ripreso valore come ai tempi di Mino Favini all’Atalanta, dei fratelli Biagiotti con Pandolfini alla Fiorentina e di Casiraghi all’Inter”. L’ultima ‘scoperta’ di Fratini si chiama Charlie Patino, obiettivo di mercato della Juventus.