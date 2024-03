Due obiettivi low cost per la Juventus: Giuntoli fa spesa in Serie A

La Juventus si lecca le ferite dopo il ko di Napoli e intanto inizia a pianificare la prossima stagione sul mercato. Gli obiettivi a centrocampo del Dt Giuntoli

Non solo giovani e linea verde. Dopo la sconfitta del ‘Maradona’ contro il Napoli si è vista la carenza di uomini d’esperienza nella Juventus.

Massimiliano Allegri contro i partenopei ha schierato l’undici più giovane del campionato, mettendo dentro anche Nonge a partita in corso, sfortunato protagonista il baby belga del rigore per l’intervento falloso su Osimhen e poi sostituito dal tecnico bianconero dopo appena 13 minuti dal suo ingresso in campo. Allegri ha lanciato tanti talenti negli ultimi mesi, ma per elevare il livello in vista della prossima stagione e puntare allo scudetto (oltre che fare strada in Europa) servirà rinforzare la rosa con elementi più navigati, in attesa ovviamente della scelta definitiva sulla permanenza o l’addio in panchina del mister livornese.

Calciomercato Juventus, torna di moda Bonaventura: nei radar anche Vecino per il centrocampo

Koopmeiners è il nome che accontenterebbe tutti, non solo per talento e qualità, ma anche per età anagrafica visto che l’olandese è nel pieno della maturazione.

L’Atalanta però non fa sconti e l’accesso in Champions della ‘Dea’ potrebbe complicare le cose, oltre ovviamente alla valutazione da 60 milioni di euro. La Juve perciò si guarda attorno sulle alternative al ‘sogno’ Koopmeiners, con Ferguson nome caldo sull’agenda di Giuntoli e Manna dopo l’ottimo rendimento con la maglia della rivelazione Bologna. Inoltre dai radar non esce neanche Samardzic, profilo comunque vincolato al futuro di Alcaraz in bianconero. Sempre per il reparto di centrocampo un altro profilo seguito con interesse dalla ‘Vecchia Signora’ è quello di Frendrup del Genoa, ieri monitorato dagli scout della Juventus nel match di San Siro contro l’Inter.

A questi obiettivi si aggiungono anche le opzioni che portano a Vecino e Bonaventura come riporta il quotidiano ‘Tuttosport’. Giocatori navigati, con esperienza internazionale e low cost, necessari per completare la rosa bianconera e colmare così le lacune evidenziate nella trasferta di Napoli e in generale in altri frangenti della stagione. Bonaventura era stato sondato anche lo scorso gennaio, prima che la Fiorentina lo blindasse alla corte di Italiano. Per l’ex Milan, al raggiungimento del 70% delle presenze stagionali, scatterebbe il rinnovo automatico del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.