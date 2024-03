Disastro Inter-Genoa, Ayroldi senza scampo: “Non si capisce perché”

Dopo il match tra Inter e Genoa monta la polemica per la direzione di Ayroldi: i moviolisti si interrogano sul rigore di Barella

L’Inter vince 2-1 col Genoa e piazza l’allungo decisivo per lo scudetto, ormai davvero a un passo visto che mancano appena 11 giornate. A far parlare il giorno dopo però resta il rigore concesso da Ayroldi ai nerazzurri per un contatto tra Barella e Frendrup. Una decisione confermata dall’arbitro, nonostante l’on field review a cui è stato richiamato dal Var.

Una dinamica che ha fatto infuriare tutti, tifosi e addetti ai lavori di fede rossoblù e ovviamente non solo. Anche le moviole nel postgara vanno tutte in un’unica direzione, ovvero che il rigore trasformato poi da Alexis Sanchez non era da assegnare. Ad esempio lo stesso Luca Marelli ha parlato così su ‘Dazn’: “Barella entra in area, c’è Frendrup che interviene sul pallone, perché tocca la palla, dopodiché c’è uno scontro di gioco. Per dinamica i due giocatori si scontrano dopo che il genoano interviene sul pallone, non c’era modo di evitarlo questo impatto, tanto è vero che il VAR decide giustamente di intervenire e di richiamare Ayroldi all’on field review. Che, per non so quale motivo, decide di confermare il calcio di rigore”.

Dello stesso tenore l’analisi di Graziani Cesari su ‘Mediaset’: “In tutta sincerità non mi pare rigore. Frendrup va in scivolata per deviare il pallone poi il contatto c’è ma è normale dinamica di gioco”. Ovviamente d’accordo con lui anche Giampaolo Calvarese, che sui canali social di ‘Tuttosport’ dice la sua: “Barella in corsa prova a tirare, Frendrup scivola e intercetta il pallone. Poi c’è uno scontro di gioco totalmente casuale dovuto alla dinamica, anzi è Barella che mette il piede sulla gamba di Frendrup, ma è singolare che Ayroldi – richiamato dal Var – confermi la decisione, per me sbagliando”.