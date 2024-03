DIRETTA Champions, Bayern-Lazio 0-0 | Kane pericoloso – LIVE

Sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Bayern Monaco-Lazio verrà seguita da Calciomercato.it

Reduce dalla sconfitta contro il Milan e dalle furenti polemiche per l’arbitraggio di Marco Di Bello, la Lazio questa sera ha un appuntamento con la storia. Grazie alla vittoria nella gara di andata, contro il Bayern Monaco i biancocelesti hanno due risultati su tre per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League.

Alla vigilia del match in Baviera, Maurizio Sarri ha chiesto ai suoi una prova coraggiosa, che non sia improntata esclusivamente alla difesa del risultato dell’Olimpico. Di fronte, d’altronde, c’è una squadra allo sbando, reduce dal deludente pareggio contro il Friburgo e con una guida tecnica a tempo. Il club ha già annunciato la separazione da Thomas Tuchel a fine stagione, ma un’eventuale eliminazione questa sera provocherebbe molto probabilmente un esonero immediato del tecnico tedesco. Calciomercato.it seguirà in tempo reale il ritorno degli ottavi di finale di Champions.

Formazioni ufficiali Bayern Monaco-Lazio

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane. All. Tuchel

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri