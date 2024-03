Caos Barella dopo Inter-Genoa: “Come Neymar, è ingiocabile”

L’Inter vince ancora, dodicesima vittoria consecutiva nel 2024: non mancano però le polemiche dopo il match del Meazza contro il Genoa

L’Inter non brilla come in altre occasioni, però continua a vincere e allunga addirittura a+15 in classifica dopo la vittoria per 2-1 sul Genoa nel posticipo di San Siro.

Il primo gol in nerazzurro di Asllani e il rigore di Sanchez lanciano i nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno ormai in cassaforte lo scudetto e la seconda stella a undici giornate dalla fine del campionato. Fa discutere però l’episodio del 2-0, quando l’arbitro Ayroldi fischia un rigore per i padroni di casa dopo il contrasto tra Frendrup e Barella nell’area genoana. Il fischietto di Molfetta conferma il tiro dal dischetto dopo il controllo VAR, scatenato le proteste della formazione di Gilardino.

Dopo il tackle tra il Barella e Frendrup, il centrocampista dell’Inter accentua la caduta e ‘rotola’ sul prato di San Siro mentre Ayroldi assegna il tiro dal dischetto. Il numero 23 interista diventa così bersaglio di tifosi e utenti sui social, reo di aver esagerato nella caduta dopo il contrasto con il giovane centrocampista danese del Genoa.

Cose vere: Barella rotola troppo.

Il rigore di ieri non c’era.

Il Genoa è la migliore squadra vista a San Siro.

L’Inter sta giocando un campionato mostruoso. Tutte queste affermazioni possono serenamente convivere. — Michele Dalai (@micheledalai) March 5, 2024

Quando un giocatore importante come #Barella non rantolerà a terra come fosse gambizzato dopo un contrasto che manco era fallo, il calcio italiano sarà un pochettino migliore. — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) March 5, 2024

🔺 #Theo Record Europeo di KM percorsi palla al piede.

🔻 #Barella Record Europeo di KM percorsi rotolando sul campo. pic.twitter.com/f1q6e2vaZd — Dr. Tuitter (@DrTuitter) March 5, 2024

Lo dico da interista, queste esagerazioni Barella deve smettere di farle. Il colpo l’ha preso, ma non puoi fare il neymar della situazione. La critica non aspetta altro per attaccarti. Sei forte e non ne hai bisogno, non sei un nedved qualunque.@inter pic.twitter.com/aU6LnN3kwt — IM Macs Inzaghi (@massimo_macs) March 4, 2024

#InterGenoa uno occhiatina all’arbitro per vedere se aveva abboccato gliel’ha data il furbetto ! #Barella ingiocabile! 😂😂😂 pic.twitter.com/7crIJpm28Y — IAN L’URAGANO® (@DIABOLIK_7) March 4, 2024