Zirkzee stellare nel Bologna rivelazione di Motta | Numeri da record e social impazziti

Il Bologna di Thiago Motta continua a volare nel campionato italiano di Serie A con Joshua Zirkzee ancora a segno, stavolta su rigore, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: andiamo a vedere le reazioni social

Il Bologna di Thiago Motta sta sognando e sta facendo sognare ad occhi aperti. I rossoblu, arrivati con quella di ieri sera alla sesta vittoria consecutiva nel campionato italiano di Serie A, si trovano da soli al quarto posto che vorrebbe dire fase a gironi di Champions League nella prossima stagione.

Un qualcosa davvero di incredibile e di inimmaginabile ad inizio stagione per la compagine felsinea che ora vola e lo fa nel segno dei suoi protagonisti. Lewis Ferguson, a centrocampo, è per esempio uno dei giocatori simbolo di questa squadra, così come l’allenatore, Thiago Motta, sta raccogliendo consensi e accostamenti a tanti top club del panorama europeo in vista della prossima estate di calciomercato. Il giocatore però più in risalto è senza dubbio Joshua Zirkzee che sta segnando e fornendo assist a raffica tanto da essere diventato un vero e proprio oggetto del desiderio per diverse società italiane ed estere.

Zirkzee ha stregato tutti: le reazioni social

Sui social, in particolare su X, in molti sono stati stregati dalle grandissime prestazioni di Joshua Zirkzee. Un utente ha, ad esempio, commentato così: “Sto pensando da quanto non ci fosse un giocatore così dirompente come Zirkzee al Bologna? 20 anni? Dai tempi di Beppe Signori? (detto con molto rispetto di Marco Di Vaio che fu un fenomeno)“. C’è poi chi parla del percorso dell’attaccante olandese il quale non è esploso da subito nel calcio italiano e, più in generale, in quello europeo: “Zirkzee ci ha messo anni di prestiti per diventare l’attaccante dominante che é oggi. Non é che tutti sono Mbappe che a 18 anni vanno a vincere i mondiali, c’è bisogno di tempo“.

E poi un dato statistico molto interessante che fa dell’attaccante del Bologna un vero e proprio unicum: “Zirkzee arriva a 10 gol in campionato e dopo 30 anni un attaccante olandese torna in doppia cifra in Serie A: gli ultimi erano stati Ruud Gullit (Sampdoria) e Bryan Roy (Foggia) nel 1993-94“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

con Zirkzee al posto di Vlahovic il primo tempo lo finivamo in vantaggio con due gol di scarto…si l’organico del Bologna è superiore a quello della Juve — Pietro (@PietroMiani) March 3, 2024

Sto pensando da quanto non ci fosse un giocatore così dirompente come Zirkzee al Bologna?

20 anni? Dai tempi di Beppe Signori?

(detto con molto rispetto di Marco Di Vaio che fu un fenomeno) — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 3, 2024

Zirkzee ci ha messo anni di prestiti per diventare l’attaccante dominante che é oggi. Non é che tutti sono Mbappe che a 18 anni vanno a vincere i mondiali, c’è bisogno di tempo. Nonge fino a ieri sera aveva 9 minuti di Serie A. — Gabriele (@gabriele5471) March 4, 2024