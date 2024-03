UFFICIALE: risoluzione del contratto, società nel caos

Il comunicato ufficiale sancisce l’addio del direttore sportivo, ribaltone in società e momento sempre più difficile

Finale di stagione convulso e autentiche bufere in società. Non soltanto gli allenatori vedono la propria posizione a rischio, ma anche i direttori sportivi.

Sta succedendo di tutto in Serie B, a Lecco, dove la squadra nerazzurra è ultima in classifica, con appena un punto conquistato nelle ultime nove gare e sette punti di ritardo dalla zona playout, dopo l’ennesimo ko maturato contro il Sudtirol per 1-0. Il presidente Paolo Di Nunno ha optato per la risoluzione consensuale dell’accordo con il direttore sportivo Domenico Fracchiolla.

I rapporti erano tesi da tempo, tanto che dopo una lite per questioni di mercato Fracchiolla era stato allontanato e poi successivamente reintegrato, tutto questo solo pochi giorni fa. Rimane al suo posto invece, per ora, l’allenatore Alfredo Aglietti. Di Nunno aveva pensato di richiamare Luciano Foschi, per quello che sarebbe stato il clamoroso quarto avvicendamento in panchina. Per adesso, ci ha ripensato, ma la situazione rimane esplosiva.