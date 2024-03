Udinese, Cioffi traballa: contatti con Semplici | CM.IT

Riunione interna dopo il deludente pareggio casalingo contro la Salernitana. La gara con la Lazio di lunedì prossimo potrebbe risultare già decisiva

Cioffi a rischio. Dopo il pari deludente contro il fanalino di coda Salernitana, come raccolto da Calciomercato.it, c’è stata una riunione interna che alla fine non ha portato all’esonero, ma che ha fortemente indebolito la posizione del tecnico di Firenze.

Come appreso da CM.IT, in caso di risultato negativo anche con la Lazio, il club dei Pozzo potrebbe optare per il licenziamento di Cioffi, tornato sulla panchina dei friulani a fine ottobre scorso per sostituire l’esonerato Sottil.

In diciotto partite di campionato, l’allenatore toscano ha ottenuto altrettanti punti frutto di 3 vittorie (la più significativa a Torino contro la Juventus), 9 pareggi e 6 sconfitte.

La società bianconera è preoccupata dell’involuzione della squadra e di una classifica che rimane molto ‘pericolosa’: il Cagliari, terz’ultimo, è indietro di appena un punto.

In casa Udinese si sta già preparando un eventuale cambio, a Calciomercato.it risultano contatti in corso con Leonardo Semplici, che è stato in corsa già per la panchina del Sassuolo. Quella dell’Udinese, anche a poche giornate dal termine, è un’opzione tenuta in forte considerazione dal 56enne fermo da giugno dello scorso anno.