Bufera su Di Bello, non è ancora finita: i tifosi insorgono

Il fischietto dell’Olimpico torna subito in campo. La scelta che sta facendo tanto discutere dopo quanto accaduto a Roma venerdì scorso

È stato un weekend alquanto complicato per Marco Di Bello. L’arbitro di Lazio-Milan ha dovuto fare i conti con una valanga di critiche dopo gli errori del match dell’Olimpico.

E’ stato lo stesso fischietto a scusarsi per la sua direzione: si è detto mortificato, ha rivelato Gianluca Rocchi. Il designatore degli arbitri non ha poi escluso un suo stop, ma nel frattempo si registra un suo ritorno in campo immediato.

Il nome di Marco Di Bello fa, infatti, parte della terna arbitrale scelta per la delicatissima sfida di Champions League, che si giocherà a Madrid tra il Real e il Lipsia. Sarà il IV Uomo, con Davide Massa a fischiare.

Real-Lipsia, riecco Di Bello: social scatenati

Una scelta questa, che chiaramente sta facendo parecchio discutere e i social si sono scatenati. La notizia riportata dal giornalista Riccardo Trevisani sul proprio profilo X ha dato il via ai tantissimi commenti.

Antonio ironizza scrivendo: “c’è Di Bello in vacanza premio?”, Ludwig, invece, non ha dubbi: “madre mia che sciagura”. Qualcun altro, infine, fa notare che da IV potrebbe non far molti danni…