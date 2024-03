Open Var Lazio-Milan, Rocchi: “Di Bello mi ha scritto, va recuperato”

Le dichiarazioni di Gianluca Rocchi ad Open VAR, in onda su DAZN. Si parla dell’operato degli arbitri nel weekend e non solo: Lazio-Milan nel mirino

C’è Gianluca Rocchi ad Open Var a commentare gli episodi arbitrali che hanno fatto discutere tanto in questa ventisettesima giornata di Serie A.

La lente di ingrandimento è chiaramente puntata sull’operato all’Olimpico di Di Bello che ha fatto infuriare Claudio Lotito e tutta la squadra biancoceleste.

Si parte dal contrasto in area tra Maignan e Castellanos, che ha portato Immobile e compagni a chiedere il rigore a gran voce. Dalla Sala VAR hanno, invece, subito confermato che l’arbitro avesse visto bene e che non c’era alcun penalty. Arriva così il commento di Rocchi a tale episodio: “E’ al limite, se avesse dato il rigore avremmo accetto il verdetto del campo. Non è un episodio chiaro, perché rimane un’interpretazione. Il contatto è fortuito”.

Si parla poi dell’episodio che ha portato all’espulsione di Pellegrino: “Di Bello – prosegue Rocchi – non ha avuto fisicamente tempo di capire se fermare il gioco. Se avesse avuto la sensazione di qualcosa di importante lo avrebbe fatto. Il doppio giallo poi è dovuto, mi rendo conto della difficoltà di accettare una decisione così”.

Rocchi poi commenta i rossi a Marusic e Guendouzi, poi svela di aver ricevuto un messaggio da Di Bello – “Non so cosa abbiano detto, l’importante è che sia chiaro e che l’arbitro abbia scritto quello che è successo. E’ vero che si poteva fare meglio nel controllo della partita. Di Bello mi ha scritto che gli dispiaceva perché avrebbe potuto fare meglio. Lui è mortificato. Io mando fuori quelli che non stanno meglio e l’arbitro va recuperato il prima possibile”.

Inter-Atalanta ad Open Var: dal gol di De Ketelaere al rigore

Nel corso di Open Var si è tornati a quanto successo nel corso di Inter-Atalanta. Il match di recupero che ha mandato su tutte le furie i bergamaschi.

Si commenta così il gol annullato a De Ketelaere. Dalla Sala Var indicano “il tocco di braccio, molto largo, di Miranchuk, che cambia direzione al pallone”. Dopo le immagini arriva così il commento di Rocchi: “Il braccio è oggettivamente innaturale, capisco le difficoltà nell’accettare l’episodio, ma a parte invertite avremmo dato il rigore”. Si parla anche del secondo episodio, quello del penalty per l’Inter: “Non ti puoi permettere di mettere in fuorigioco il Var, in questo caso Colombo ha fatto bene ad aspettare, permettendo alla tecnologia di intervenire”.