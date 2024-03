Settore vuoto e niente tifo per Inter-Genoa: la protesta della Curva Nord

La protesta della Curva Nord nerazzurra durante il match di campionato tra Inter-Genoa: settore vuoto e niente tifo al Meazza

Inter senza il supporto del tifo organizzato nella prima parte del posticipo di campionato contro il Genoa, che potrebbe lanciare la squadra di Simone Inzaghi a +15 in classifica sulla Juventus.

Il settore dedicato alla Curva Nord del Meazza è rimasto vuoto, con i sostenitori nerazzurri rimasti al momento fuori lo stadio in segno di protesta contro le autorità competenti per le restrizioni imposte fino al termine della stagione dopo gli scontri post Inter-Juventus del 4 febbraio. Vietato l’ingresso nel settore di striscioni, tamburi e mezzi di amplificazione, con la curva interista che chiedeva uno sconto e una mano più morbida da parte della prefettura nelle restanti partite restanti da qui fino al termine del campionato. La richiesta però non è stata accolta, con il tifo più caldo della Curva Nord che quindi è rimasto fuori da San Siro per protestare contro le autorità competenti sulle restrizioni al settore nerazzurro. Nella notte del match contro la Juve dello scorso 4 febbraio un gruppo di 50 ultras dell’Inter aveva aggredito i sostenitori bianconeri che lasciavano lo stadio: 48 Daspo e 2 arresti le misure emesse dal Questore di Milano.

🏟️ #InterGenoa – La protesta della Curva Nord: vuoti al momento gli spalti del Meazza dedicati al tifo organizzato, dopo le restrizioni (niente striscioni e impianti di amplificazione) per gli scontri post #InterJuve del 4 febbraio 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/01PVAqBfQl — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 4, 2024

I tifosi interisti hanno intonato cori e supportato la squadra all’esterno dell’impianto e per il momento il settore dello stadio a loro dedicato rimarrà in silenzio. Per il resto solito soldout al Meazza, con massiccia presenza anche dei tifosi del Genoa nel terzo anello della Curva Sud. Gli ultras dell’Inter hanno terminato la protesta dopo mezz’ora dall’inizio del match, poco prima del vantaggio (primo gol in nerazzurro) firmato da Asllani. La Curva Nord ha ripreso il proprio posto a San Siro, tornando così a sostenere dagli spalti Lautaro Martinez e compagni.