Rabbia Sarri dopo Lazio-Milan: “Domani saremo inca***ti”

L’allenatore biancoceleste si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno Champions contro il Bayern Monaco

Dopo l’incredibile vittoria per 1-0 dell’andata, la Lazio di Maurizio Sarri può puntare all’impresa contro il Bayern Monaco. Domani sera, in un ambiente infuocato all’Allianz Arena, la formazione biancoceleste dovrà difendere il vantaggio dell’andata per centrare la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Una partita che può entrare nella storia del club laziale, nonostante la freddezza mostrata da Sarri quest’oggi in conferenza stampa: “Non ho grandi emozioni, bisogna avere coraggio e determinazione. Siamo consapevoli della grande difficoltà che vivremo in campo, servono spirito di sacrificio e capacità di sofferenza. Nel calcio niente è impossibile: questo ci deve dare coraggio. Mi sembra una partita alla quale presentarsi belli inca***ti”.

Sebbene la forza dell’avversario, l’allenatore toscano è sembrato fiducioso: “Da più di venti giorni giochiamo ogni 3-4 giorni, ogni tanto lo paghiamo. Non abbiamo pagato al primo tempo col Bologna, ma nel secondo, mentre con la Fiorentina siamo arrivati spenti. Comunque finisca, questa partita sarà un’esperienza enorme. Non siamo completamente competitivi, ma ho avuto sensazioni positive: abbiamo sempre gli stessi difetti, ma mi sembra sia cambiato qualcosa nel gruppo. Ho questa sensazione”.

Per quanto riguarda l’atteggiamento in campo, stando alle parole del tecnico potremmo aspettarci una Lazio anche propositiva: “La strada più semplice per qualificarci ai quarti non esiste. Non sarà semplice, loro hanno una qualità smisurata. Hanno grande facilità a trovare il gol, noi dobbiamo lottare e morire nella fase difensiva, ma anche avere il coraggio di andare a fargli male. Non possiamo difendere per cento minuti”.

Polemica dopo Lazio-Milan, Sarri: “Boccone amaro”

Sarri non poteva non tornare su quanto avvenuto all’Olimpico venerdì sera: “Milan? Abbiamo fatto una grande partita. Neanche in inferiorità siamo stati in difficoltà. Prima del rosso non siamo mai stati in pericolo: abbiamo mandato giù un grande boccone amaro. Speriamo che tutta quella delusione ci dia forza per domani”.

Un match che l’allenatore vuole riscattare trasformando la rabbia dello spogliatoio in energia positiva: “Ringrazio tutti i tifosi che hanno fatto il viaggio per stare con noi, e spero che possano tornare a casa un po’ meno inca***ti rispetto a noi venerdì sera”.

Un passaggio del turno che Sarri vorrebbe trovare anche per certificare la grande crescita del movimento italiano: “Il calcio italiano ha passato un momento difficile, ma se guardo le partite dei vari campionati negli ultimi due anni non mi sembra che la Serie A sia peggiore di altri. Siamo un gradino sotto la Premier, ma non agli altri. Il livello medio delle nostre squadre non ha nulla da invidiare agli altri campionati”.