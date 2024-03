Nuovo partner per Lautaro e doppia assenza: le probabili formazioni di Inter-Genoa

L’Inter riceve al Meazza il Genoa nel posticipo della 27° giornata di campionato: le possibili scelte di Inzaghi e Gilardino

L’Inter col vento in poppa cerca la dodicesima vittoria consecutiva nel 2024 e ha l’opportunità di mettere in cassaforte lo scudetto allungando a +15 in classifica dopo il ko della Juventus a Napoli.

Simone Inzaghi vuole a continuare a premere sull’acceleratore e nella serata di San Siro ritrova due titolarissimi come Thuram e Acerbi, oltre a Frattesi. Tutti e tre partiranno dalla panchina, pronti in corso d’opera a giocare uno spezzone di gara. In attacco Sanchez ha sorpassato nella rifinitura Arnautovic per far coppia con capitan Lautaro Martinez, quest’ultimo a quota 23 centri in campionato alla vertiginosa media di una rete ogni 86 minuti. Inzaghi dovrà rinunciare all’infortunato Calhanoglu e allo squalificato Bastoni, con il difensore della Nazionale azzurra che verrà rimpiazzato da Carlos Augusto nella casella di braccetto sinistro. A destra la tentazione del tecnico nerazzurro è Dumfries, in vantaggio sul jolly Darman. Straordinari invece per Mkhitaryan nonostante la diffida e la trasferta di Bologna alle porte. Modulo speculare per Gilardino nello scacchiere del Genoa, con il giovane tecnico che si affida in avanti a Retegui supportato dall’uomo mercato Gudmundsson. Nelle retrovie maglia da titolare per Vasquez a spese di Spence, mentre a centrocampo ballottaggio tra Martin (favorito) e Malinovskyi.

Inter-Genoa, probabili formazioni e dove vederla in TV

Inter-Genoa, match della 27° giornata del campionato di Serie A, verrà arbitrato dall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta (Paterna al VAR).

La gara del Meazza, con fischio d’inizio alle 20.45, sarà trasmessa live per gli abbonati alle piattaforme Sky Sport e DAZN. L’Inter nel recupero della scorsa settimana ha travolto l’Atalanta per 4-0 a San Siro e sabato sarà di scena nella trasferta di Bologna. Il Genoa nell’ultimo weekend ha regolato invece per 2-0 l’Udinese e nel prossimo turno ospiterà il Monza al Ferraris.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Darmian, Buchanan, Stankovic, Akinsanmiro, Frattesi, Klaassen, Arnautovic, Thuram. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Cuadrado, Sensi, Calhanoglu

Squalificati: Bastoni

Diffidati: Mkhitaryan

GENOA (3-5-2): Martinez; de Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Cittadini, Vogliacco, Pittino, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi, Strootman, Spence, Vitinha, Ekuban. Allenatore: Gilardino

Indisponibili: Matturro

Squalificati: –

Diffidati: Retegui, Sabelli, Vazquez