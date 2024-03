Nonge, dopo l’errore le scuse: “Mi prendo la piena responsabilità”. Il messaggio social del centrocampista della Juventus

Dopo il pareggio di Chiesa e un’inerzia tutta dalla parte dei bianconeri, il rigore causato da Nonge su Osimhen è costato la sconfitta alla Juventus di Massimiliano Allegri al Maradona di Napoli.

Il centrocampista, ormai in pianta stabile in Prima Squadra, è subentrato al 76′ per poi lasciare il campo intorno al 90′. La sua inesperienza in area di rigore non è stata gradita da Massimiliano Allegri, ma l’ex Next Gen guarda già avanti: “Ho fatto un errore. Mi prendo la piena responsabilità. – scrive su Instagram – Chiedo scusa ai miei compagni di squadra e ai tifosi, grazie per il vostro sostegno, ora è tempo di ripartire e rimanere concentrati sul finale di stagione”.

