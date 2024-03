La Juventus perde a Napoli, Allegri sotto accusa: “Deve essere mandato via”

La Juventus di Massimiliano Allegri continua a far male nel campionato italiano di Serie A. Un trend negativo iniziato qualche settimana fa che non sembra arrestarsi e che ha messo il tecnico livornese sul banco degli imputati: andiamo a vedere

La Juventus perde ancora e, stavolta, lo fa contro il Napoli di Francesco Calzona. Gli azzurri, reduci dalla vittoria esterna in casa del Sassuolo, hanno fatto male anche alla Vecchia Signora grazie al gol, praticamente nel finale, di Giacomo Raspadori, attaccante italiano bravissimo ad andare sulla ribattuta del calcio di rigore sbagliato da Victor Osimhen.

Un tonfo che fa precipitare ancora più giù la Juventus di Massimiliano Allegri che, se l’Inter dovesse vincere stasera a San Siro contro il Genoa, si ritroverebbe addirittura lontana 15 punti dalla squadra meneghina. Un gap incredibile se consideriamo che, verso la fine di gennaio, la Vecchia Signora era addirittura, nonostante una gara in più della squadra nerazzurra di Simone Inzaghi, avanti di un punto. Febbraio e l’inizio di questo marzo sono stati dei veri e propri incubi per la Vecchia Signora con Massimiliano Allegri che sembra essere finito sul banco degli imputati.

Le reazioni social alla sconfitta della Juventus e alla gestione di Allegri

Sono state diverse le reazioni social nei confronti della sconfitta della Juventus, a partire dal gesto di Massimiliano Allegri di sostituire il giovanissimo Nonge, entrato a gara in corso, in seguito al pessimo errore che ha portato al calcio di rigore per il Napoli di Calzona. Un utente su Twitter per esempio ha affermato: “Se non si è fatto male l’uscita dal campo è una scelta vergognosa. Il modo migliore per bruciare un 2005 dal carattere particolare. Può starvi quando simpatico volete, ma qua dovete avere l’onestà di dire che qua Allegri ha commesso un gesto ridicolo“.

C’è anche il lato tecnico e tattico della gestione di Massimiliano Allegri dove si parla così dell’operato dell’allenatore livornese: “Siamo tutti d’accordo che Allegri non alleni la squadra tecnicamente. Ma mi pare chiaro da quello che scrivete tutti (anche allegriani) che non l’alleni neanche di testa”.

Siamo tutti d’accordo che Allegri non alleni la squadra tecnicamente. Ma mi pare chiaro da quello che scrivete tutti (anche allegriani) che non l’alleni neanche di testa. — Gianluca Pazzaglia (@gpazzaglia71) March 4, 2024

Se non si è fatto male l’uscita dal campo è una scelta vergognosa. Il modo migliore per bruciare un 2005 dal carattere particolare. Può starvi quando simpatico volete, ma qua dovete avere l’onestà di dire che qua Allegri ha commesso un gesto ridicolo. Sono con te Nonge.❤️ pic.twitter.com/XCiz80WbmP — Thomas a tempo debito (@thomas_novello9) March 3, 2024