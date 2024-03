Incubo Lazio, se non vince la prossima sarà esonerato

La partita di Champions League sarà assolutamente decisiva per l’allenatore: in caso di eliminazione sarà esonero

Siamo entrati nella parte decisiva della stagione calcistica. Ad ogni livello. Sia le big che le ‘piccole’ si giocano praticamente tutto tra campionato e coppe. Soprattutto nelle due settimane stanno arrivando le squadra della prima metà di classifica saranno impegnate tra due fronti bollenti. L’Inter ha ipotecato lo scudetto, ma deve superare lo scoglio Atletico Madrid mentre Napoli e Lazio sperano nel quarto posto – ad ora lontano – e intanto si giocheranno pure l’approdo ai quarti di Champions. In Serie A sono più avanti Roma e Atalanta, impegnate invece negli ottavi di Europa League contro Brighton e Sporting. E poi anche la Fiorentina che se la vedrà col Maccabi in Conference coltivando ancora il sogno Champions.

Anche all’estero ci sono tante big e allenatori che si giocano il posto o che addirittura hanno già annunciato l’addio, due sfideranno proprio le italiane. Una è il Barcellona, che aspetta il Napoli dopo l’1-1 dell’andata con uno Xavi che andrà via a fine stagione e ha già abdicato per lo scudetto. L’altra è il Bayern Monaco, che sta vivendo una delle stagioni peggiori del recente passato con Tuchel. Il manager tedesco ha ormai praticamente salutato il titolo col Bayer Leverkusen ormai lanciatissimo, e la separazione a fine anno è già ufficiale. Ma il ko all’andata con la Lazio ha complicato le cose pure per il presente. Ieri i bavaresi hanno pareggiato in extremis col Friburgo e nel postpartita le sue dichiarazioni non sono piaciute né al club né ai tifosi.

Bayern Monaco, Tuchel in bilico: se perde con la Lazio è esonero

Al momento Tuchel resta alla guida del Bayern e martedì sarà in panchina nel ritorno di Champions contro la Lazio. Ma, come riporta ‘Sky Sport Deutschland’, per lui sarà praticamente una finale: in caso di eliminazione, l’esonero anticipato diventerebbe uno scenario molto più che probabile.

Se il Bayern passerà il turno, invece, l’ex campione d’Europa col Chelsea dovrebbe restare fino alla fine della stagione. Anche se in ogni caso la società non sarebbe totalmente convinta, visto che il pari col Friburgo e le dichiarazioni nel postpartita (“Abbiamo fatto harakiri”) hanno gettato ulteriori dubbi. Che si aggiungono a quelli legati al rapporto deteriorato con quasi tutti i calciatori. Per questo la società non è convinta che Tuchel possa recuperare in qualche modo il rapporto con lo spogliatoio. E un’eventuale eliminazione contro la Lazio, nona in Serie A, agli ottavi di Champions quasi sicuramente porterebbe a una separazione immediata. Anche se al momento il Bayern Monaco non ha pronto un sostituto ad interim che convinca. Un’idea porta a Solskjaer, ma non ci sono profili accreditati. Anche perché i bavaresi prenderebbero in considerazione solo un traghettatore, non un big che dovrebbe restare anche il prossimo anno come Zidane. Il motivo è semplice: nei pensieri del club si ripartirà da Xabi Alonso. Solo e soltanto lui.