Giallo Frattesi, smorfia e riscaldamento interrotto: cosa è successo

Davide Frattesi è in panchina in Inter-Genoa: il centrocampista ha interrotto il riscaldamento dopo una smorfia

Piccolo giallo durante il secondo tempo di Inter-Genoa. Mentre in campo tengono botta al ritorno del Grifone che con Vasquez ha dimezzato lo svantaggio dall’Inter, Inzaghi pensa ai cambi da fare e manda a riscaldare tutta la panchina o quasi.

Tra i calciatori che a bordocampo iniziano a fare riscaldamento c’è in un primo momento anche Davide Frattesi, anche oggi inserito tra le riserve. Il centrocampista – stando a quanto riferisce ‘SKy’ – dopo un po’ però fa una smorfia e quindi torna a sedersi in panchina. Con lui soltanto i due portieri di riserva, mentre tutti gli altri calciatori di movimento continuano a riscaldarsi.

Resta da capire se si è trattato di un piccolo problema fisico che ha sconsigliato l’ingresso in campo dell’ex Sassuolo o se Frattesi è rimasto in panchina per scelta tecnica. C’è da ricordare come il calciatore sia uscito anzitempo dalla gara di mercoledì contro l’Atalanta per un problema fisico. Mandato in campo al 62’ al posto di Mkhitaryan, è andato in gol al 71′ per poi uscire due minuti più tardi per un problema fisico.

Inter-Genoa, Frattesi fa spaventare: stop al riscaldamento

Probabile quindi che Frattesi abbia avvertito qualche fastidio e per questo Inzaghi abbia deciso di evitare inutili rischi e farlo accomodare ancora in panchina.

Nei prossimi giorni si capirà se il fastidio avvertito possa fermare ancora il centrocampista o se lo stop al riscaldamento sia avvenuto in tempo per evitare complicazioni.