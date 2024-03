DIRETTA Serie A, Inter-Genoa 0-0 | Fischio d’inizio LIVE

Si chiude questa lunghissima ventisettesima giornata del campionato di Serie A col monday night tra la capolista Inter e il Genoa

La domenica si è chiusa con la sfida tra gli eterni rivali Napoli e Juventus, mentre la ventisettesima giornata del campionato di Serie A arriva al culmine col monday night tra l’Inter e il Genoa.

I padroni di casa di Simone Inzaghi, lanciatissimi verso la conquista del titolo di campione d’Italia, sarebbe il ventesimo Scudetto della storia, hanno rifilato il terzo 4-0 consecutivo, questa volta all’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel recupero del ventunesimo turno, rinviato a causa degli impegni dei milanesi per la Supercoppa Italiana. Il vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri, seconda in graduatoria, è di tutto rispetto e lascia spazio anche alla possibilità di provare soluzione diverse. Di contro, i rossoblu dell’allenatore Alberto Gilardino, si presentano a questa sfida dopo il pesante 2-0 casalingo rifilato all’Udinese di Gabriele Cioffi in uno scontro salvezza. I 33 punti conquistati fino a questo punto dal ‘Grifone’ fanno ben sperare per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-GENOA

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

GENOA (3-5-2): Martinez; de Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino

