Dia si rifiuta di entrare: arriva la risposta della società

Arriva la risposta della Salernitana all’atteggiamento di Dia. L’attaccante si è rifiutato di entrare nel finale del match con l’Udinese

Due punti nelle ultime cinque giornate: la situazione in casa Salernitana non è per nulla semplice. Il cambio di allenatore, con l’arrivo di Liverani, non ha dato quel cambio di marcia sperato. Con il nuovo tecnico sono arrivate due sconfitte e un pareggio; l’uno a uno contro l’Udinese è stata l’ennesima occasione persa in un stagione decisamente complicata.

I friulani hanno giocato gli ultimi venticinque minuti di partita in inferiorità numerica ma la Salernitana, tranne il palo colpito da Tchaouna, non è riuscito a sfruttare al meglio un vantaggio che la squadra avrebbe dovuto sfruttare diversamente. Una vittoria avrebbe cambiato, anche a livello psicologico, la stagione di Candreva e compagni. I punti dalla salvezza sono nove e, arrivati a questo punto del campionato, serve un vero e proprio miracolo per raggiungere la permanenza in Serie A.

Squadra fragile difensivamente parlando e con problemi offensivi dove, a differenza della scorsa stagione, sta mancando tantissimo l’apporto di Dia. E’ stata una stagione travagliata quella dell’attaccante dal rischio cessione ai problemi muscolari fino ad un rendimento non all’altezza delle aspettative. Sulla questione relativa al centravanti ha parlato direttamente il presidente.

Salernitana, finita con Dia: “Si allenerà separatamente”

Contro l’Udinese, in superiorità numerica, un giocatore con le caratteristiche di Dia avrebbe fatto comodo ad una squadra che doveva cercare a tutti i costi il gol del due a uno. Nel post partita Liverani ha sottolineato che aveva pensato di inserirlo in campo quando mancavano meno di dieci minuti alla fine della partita.

Dia, come detto dallo stesso allenatore, si è rifiutato di entrare. Una decisione forte da parte del giocatore ormai fuori dal progetto tecnico della squadra. La scelta del centravanti non è ovviamente piaciuta al presidente della Salernitana: nel pomeriggio di oggi Iervolino ha fatto visita alla squadra confrontandosi con mister e giocatori.

Il presidente ha voluto assistere all’allenamento alla squadra (anche per mostrare vicinanza in un momento per nulla semplice) e la novità è stata proprio su Dia: l’attaccante infatti si allenerà a parte rispetto al gruppo squadra. Risposta decisamente forte da parte della società nei confronti di un giocatore sicuramente forte ma che, in questa stagione, non è mai realmente stato dentro la situazione Salernitana. Alla fine del campionato mancano undici giornate e la squadra non potrà contare su Dia.