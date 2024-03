Allegri nella bufera: “Una cattiveria, umiliato davanti a tutti”

La Juventus perde anche a Napoli: terza sconfitta nelle ultime cinque gare per i bianconeri. C’è sempre Allegri nel mirino della critica

La Juventus spreca troppo e soccombe anche nella trasferta di Napoli. I bianconeri adesso conservano un solo punto di vantaggio in classifica sul Milan al secondo posto.

Terza sconfitta nelle ultime cinque gare per la compagine di Massimiliano Allegri, al quale non è servito il guizzo del redivivo Chiesa per portare a casa un risultato positivo dalla trasferta del Maradona. Vlahovic ha la luna storta e fallisce delle nitide occasioni davanti a Meret, mentre a lungo andare i bianconeri pagano le assenze di McKennie e Rabiot a centrocampo. Allegri è costretto ad attingere dalla panchina il baby Nonge, con il classe 2005 protagonista in negativo nel finale di partita con il pestone a Osimhen che ha causato il rigore per il Napoli poi decisivo ai fini del risultato.

Juventus, Allegri sotto accusa per Nonge: “Regalo pazzesco al Napoli”

Fa discutere la scelta di Allegri di mandare in campo Nonge malgrado la coperta corta in mediana, oltre alla successiva sostituzione del centrocampista belga che è rimasto in campo appena 13 minuti.

Furio Focolari si scaglia contro l’allenatore della Juventus all’indomani della sfida del Maradona: “Il Napoli ha usufruito ieri di un regalo pazzesco di questo ragazzino, che improvvisamente è stato messo in campo e non si capisce il motivo. Poi Allegri gli ha fatto questa cattiveria, umiliandolo davanti a tutti quando ormai non serviva più – chiosa il giornalista intervenendo a ‘Radio Radio’ – Però mi domando il motivo del cambio: perché? Non voleva sostituire Vlahovic? Sì, ha sbagliato dei gol facili per uno come lui a parte il palo dove aveva fatto una gran giocata, però è l’unico giocatore in grado di fare certe cose e a decidere le partite non può essere certo Milik. La partita l’ha fatta molto di più la Juventus, il Napoli non ha avuto le occasioni che ha creato la Juve. Osimhen è stato inguardabile e Bremer non gliel’ha fatta mai vedere. Sicuramente è una vittoria che rilancia il Napoli”, conclude Focolari.