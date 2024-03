Addio a fine campionato, chiesta la cessione durante Inter-Genoa

Da vendere a fine campionato: mentre l’Inter è in campo arriva la richiesta di cessione immediata, i nerazzurri non fanno sconti

In campo per il +15. Dopo la sconfitta della Juventus in casa del Napoli, l’Inter contro il Genoa sta giocando per allungare ancora in classifica e mettere 5 partite intere tra sé e la più diretta concorrente.

Una situazione tutto sommato comoda per la formazione nerazzurra che può concedersi anche di gestire le energie in vista dell’importante impegno Champions della prossima settimana contro l’Atletico Madrid. Non la pensano così però i tifosi interisti che non sono disposti a concedere alcuno ‘sconto’ ai propri calciatori che si macchiano di errori più o meno gravi.

Lo capisce anche Federico Dimarco, uno dei migliori fin qui nella cavalcata tricolore della formazione lombarda, ma questa sera ‘colpevole’ di un errore su cui i tifosi non hanno intenzione di soprassedere. Il riferimento è all’occasione avuta al 15′ del primo tempo quando, servito da Barella, va alla conclusione pur essendo in fuorigioco e non si accorge di Sanchez meglio piazzato e in posizione regolare.

Inter-Genoa, Dimarco nel mirino: “Da vendere subito”

Un peccato di egoismo sul quale molti tifosi dell’Inter calcano la mano, forse esagerando un po’ considerato la stagione fin qui fatta dall’esterno. Così sorprende un po’ leggere chi afferma che “Dimarco mi fa ammalare”, chi chiede a Inzaghi di sostituirlo subito, e chi va decisamente fuori giri chiedendone la cessione in estate: “Da vendere quest’estate”.

Forse quello che neanche lo stesso tifoso dell’Inter si augurerebbe davvero a fine campionato. E chissà se l’uno-due Asllani-Sanchez possa essere servito a fargli cambiare idea.

Ecco alcuni tweet su Dimarco:

Dimarco ha veramente l’intelligenza calcistica di una mucca, è in fuorigioco di due metri e la prende anziché lasciarla a Sanchez — DC (@dalbertocarlos_) March 4, 2024

Dimarco mi fa ammalare — Johan (@johhan_x) March 4, 2024

Dimarco è da vendere quest'estate — lanti (@lantilautaro) March 4, 2024

Che pirla Dimarco, doveva lasciar tirare Lautaro che arrivava da dietro. Doveva saperlo di essere a rischio fuorigioco. — Julian Ross 🇭🇰🇹🇼🇷🇪 (@JulianRoss79) March 4, 2024

cambiare Dimarco — lunedì 20 maggio 2024 (@odiosuning2) March 4, 2024

togli dimarco simo — s (@scvgIia) March 4, 2024

Se dimarco si fosse fatto gli affari suoi staremmo 1-0 — Anti Supersoniko (@Supersoniko1908) March 4, 2024