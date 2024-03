Probabili formazioni Napoli-Juventus: Allegri lancia Alcaraz, Calzona dà ancora spazio a Traoré

Il Napoli e la Juventus tornano in campo. Gli azzurri dopo la scoppiettante vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo (nel recupero della 21^ giornata); i bianconeri dopo essere tornati alla vittoria grazie al gol di Rugani al 95′ ai danni del Frosinone

Il Napoli, alla terza guida tecnica stagionale, e la Juventus in crisi di risultati nel mese di febbraio, distano in classifica 17 punti. La formazione di mister Calzona è a quota 40 punti, quella di Allegri a 57. Di seguito le probabili formazioni.

Il Napoli accoglie la Juventus allo ‘Stadio Dieg Armando Maradona’ dopo aver ritrovato il sorriso, grazie alla roboante vittoria ai danni de Sassuolo. Non può bastare però per risollevare una stagione difficile. Mister Calzona schiera la formazione migliore, gli indisponibili sono Ngonge e Cajuste, al posto dello svedese l’ivoriano Traoré o Zielinski. Quindi Meret tra i pali, Ostigard e Rrahmani in difesa, sulle corsie Di Lorenzo e Olivera. In mezzo Lobotka e Anguissa e uno tra il polacco e il centrocampista della Costa d’Avorio. Davanti intoccabile il tridente con Politano, Kvaratskhelia e Osimhen riferimento offensivo.

La Juventus dovrà fare a meno di Rabiot e McKennie, oltre che di De Sciglio, Perin e Kean. Danilo e Chiesa nella mattina di venerdì si sono allenati con il gruppo squadra: il capitano si siederà in panchina. Il ‘7’ sta bene e verosimilmente giocherà titolare, altrimenti pronto Yildiz. In porta Szczesny, in difesa Bremer, Gatti e Rugani. Il centrocampo chiede delle soluzioni alternative: in mezzo Locatelli, da un lato Alcaraz, dall’altra Miretti in vantaggio sulle altre soluzioni; a destra Cambiaso e a sinistra Kostic. Davanti intoccabile Vlahovic e Chiesa.

Napoli-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in TV

La sfida tra Napoli e Juventus sarà trasmessa su DAZN per i tifosi abbonati. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 presso lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli. La partita sarà diretta dal signor Mariani, gli assistenti saranno Passeri e Costanzo; il quarto ufficiale sarà Colombo. Al VAR Irrati, coadiuvato da Sozza quale AVAR.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ngonge, Cajuste

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Alcaraz, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Squalificati: Fagioli, Pogba

Indisponibili: Kean, De Sciglio, McKennie, Perin, Rabiot

Il calendario di Napoli e Juventus

Per gli azzurri campioni in carica il mese di marzo non è semplice. Dopo la sfida sentitissima contro la Juventus, il Napoli se la vedrà con l’altra formazione del capoluogo piemontese, il Torino, ancora al ‘Maradona’. Poi il 12 marzo il ritorno infiascato al ‘Camp Nou’ di Barcellona per ciò che concerne la UEFA Champions League. Quindi il campionato contro l’Inter, poi la pausa.

Prima del break per le nazionali, la Juventus è impegnata nell’ostica trasferta di Napoli, poi accoglierà all”Allianz Stadium l’Atalanta per un altro scontro d’alta quota. E sarà poi ancora impegnata in casa contro il Genoa.