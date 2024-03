La big paga la clausola di De Zerbi: superato il ritorno dell’ex

Il tecnico italiano sta per diventare tra gli allenatori più contesi sul mercato in vista della prossima estate

Il calcio di Roberto De Zerbi negli ultimi anni ha decisamente stregato mezza Europa. L’esperienza al Brighton, soprattutto, lo ha messo in vetrina attirando l’attenzione dei grandi club nei suoi confronti. Non è un caso se il nome dell’ex tecnico di Sassuolo e Shakhtar Donetsk venga quotidianamente accostato alle panchine di diverse big, non solo italiane ma anche estere.

Tra queste, a più riprese l’allenatore nelle ultime settimane è stato avvicinato alle tre grandi panchine che si libereranno a fine stagione. Come annunciato dai rispettivi club, infatti, Liverpool, Bayern Monaco e Barcellona cambieranno guida tecnica. Se i blaugrana difficilmente pagheranno la clausola rescissoria da 13 milioni di euro presente sul contratto che lega il tecnico al Brighton, diversa è invece la situazione economica che riguarda le altre due pretendenti sulle tracce dell’italiano.

In particolare, gli interessi di Bayern Monaco e Liverpool nei confronti di De Zerbi potrebbero incrociarsi. Nei giorni scorsi si è discusso dell’interesse del club bavarese verso l’allenatore del Brighton come prima alternativa al grande obiettivo della prossima estate, vale a dire Xabi Alonso. Lo stesso tecnico spagnolo, leader in Bundesliga con un sorprendente Bayer Leverkusen, è nei radar dei ‘Reds’ che a fine anno dovranno dire addio a Jurgen Klopp, giunto a fine corsa dopo tanti anni.

Calciomercato Liverpool, si alzano le quotazioni di De Zerbi

A causa della concorrenza del Bayern Monaco, ma anche dell’insistenza del Bayer Leverkusen ad averlo per un’altra stagione, il Liverpool potrebbe presto abbandonare la pista Xabi Alonso.

Per questa ragione, come riportato dal ‘The Guardian’, il club inglese sarebbe pronto ad affrontare il pagamento della clausola da 13 milioni di euro per liberare De Zerbi dal contratto con il Brighton. Il tecnico italiano non è comunque l’unica alternativa valutata per la panchina dai ‘Reds’, ma in questo momento viene considerato come favorito rispetto ad altri due candidati potenziali come Amorim e Nagelsmann. Quest’ultimo, infatti, potrebbe lasciare la Nazionale Tedesca alla scadenza del contratto dopo l’Europeo di Germania.