“I contratti sono stati firmati”: affare fatto, si prendono Chiesa

L’annuncio è destinato a preoccupare la Juventus: i contratti sarebbero già stati firmati, si prendono Chiesa dai bianconeri

Il futuro di Federico Chiesa è ancora da decidere e potrebbe essere lontano dalla Juventus. La situazione è nota e Calciomercato.it l’ha raccontato nelle settimane passate.

La trattativa per il rinnovo è stata congelata con l’attaccante bianconero che vuole prima capire quel che sarà il futuro della squadra e soprattutto di Allegri. Possibile che un addio del tecnico possa far riaprire le trattative, mentre non mancano le pretendenti: in Premier League e Bundesliga c’è chi è pronto a farsi avanti per il 26enne, mentre in Italia il Milan ha effettuato un sondaggio per capire la situazione.

Intanto emerge un’indiscrezione che potrebbe avere un peso importante sul futuro proprio di Chiesa: l’annuncio racconta di contratti firmati e di un affare milionario ormai chiuso e che andrebbe a coinvolgere proprio il numero 7 della Juventus.

Calciomercato Juventus, via libera per Chiesa: “Contratti firmati”

A lanciare la bomba è una vecchia conoscenza della Serie A, quel Mido che ha vestito anche la maglia della Roma da calciatore. L’ex attaccante egiziano ha ora parlato del futuro del connazionale Mohamed Salah, un futuro lontano da Liverpool.

Stando a quanto scritto da Mido su X, infatti, “Mohamed Salah giocherà nella Saudi League la prossima stagione. I contratti sono stati firmati”. La stella egiziana potrebbe quindi lasciare i ‘Reds’ ed accettare il corteggiamento dei club arabi che va avanti da mesi, soprattutto quello dell’Al-Ittihad.

Si parla di un affare da circa duecento milioni di euro che andrebbe a coinvolgere anche Chiesa: privato di Salah, il Liverpool potrebbe accelerare per Chiesa e provare subito a strappare il calciatore alla Juventus, approfittando anche della pausa nella trattativa per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2025.

Le prossime settimane chiariranno se andrà realmente così o meno, intanto il futuro di Chiesa potrebbe essere legato anche a quello di Salah.