Gol Kristovic o autogol Cerofolini: la decisione UFFICIALE della Lega

Frosinone-Lecce e il ‘giallo’ al fantacalcio, cosa è successo sul rigore che ha portato al pari dei pugliese: la decisione della Lega

Partita molto emozionante tra Frosinone e Lecce, con una clamorosa altalena di emozioni specialmente nel secondo tempo. Si conclude con un pari che lascia entrambe le squadre con poco vantaggio sulla zona retrocessione e con un ‘giallo’ fantacalcistico.

Tutto ruota attorno al rigore assegnato al Lecce per fallo di Cerofolini su Krstovic. Il portiere del Frosinone para la conclusione di Rafia, ma l’ingresso in area di ben quattro giocatori gialloblù al momento del tiro porta alla ripetizione. Sul dischetto si presenta quindi Krstovic, che calcia rasoterra colpendo la base del palo, con la palla che entra successivamente. La palla tocca successivamente la schiena di Cerofolini disteso in tuffo per poi insaccarsi in rete, ma inizialmente la Lega Serie A aveva assegnato ancora la rete all’attaccante dei pugliesi. In seguito è stata poi effettuata la correzione. Mentre ‘Fantacalcio.it’ aveva assegnato subito il rigore sbagliato al bomber, con relativo -3 di penalità.