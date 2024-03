Furia Di Francesco contro il regolamento: “Assurdità unica”

Di Francesco, tecnico del Frosinone, è letteralmente esploso contro il regolamento alla fine della partita contro il Lecce

Scontro salvezza tra Frosinone e Lecce: l’uno a uno finale muove la classifica di entrambe le squadre ma non può rendere soddisfatti i padroni di casa. I ragazzi di Di Francesco hanno giocato sicuramente meglio e, ai punti, avrebbero probabilmente meritato qualcosa di più. Nel calcio però se non segni vieni punti e il club neopromosso ha subito il pareggio su calcio di rigore.

Il Frosinone ha sprecato tanto tra una traversa, parate importanti del portiere avversario e poca precisione sotto porta: il gol di Cheddira non è stato sufficiente e ora la vittoria manca dallo scorso ventuno gennaio quando la squadra si impose tre a uno contro il Cagliari. Da quel momento quattro sconfitte e due pareggi per una squadra che deve trovare continuità per raggiungere l’obiettivo salvezza.

Sul campo è stata una partita intensa mentre il post è stato accesso dalle dichiarazioni di Di Francesco: il tecnico del Frosinone ha attaccato il regolamento definendo quanto successo, in occasione del rigore per il Lecce, una vera e propria assurdità.

Frosinone, Di Francesco furioso: “Regolamento che va rivisto”

“La squadra ha meritato la vittoria, ci siamo fatti male da soli, mi auguro di giocare male e vincere la partita. Abbiamo messo tanto in campo ma non siamo stati premiati” queste le parole di Di Francesco che poi ha voluto dire la sua sull’episodio del calcio di rigore che ha regalato il pari al Lecce. Abbiamo fatto due tre errori consecutivi sul rigore loro, poi siamo entrati in area. Cheddira non si è opposto a nessun giocatore avversario questo è un regolamento che va rivisto, non c’era nessuno degli avversari. Capisco se entrano prima in area. Assurdità unica”

Dichiarazioni decisamente forti da parte del tecnico del Frosinone che ha fatto riferimento a quanto successo in occasione del penalty. Il Lecce aveva infatti sbagliato dal dischetto con Cerofolini ad aver ipnotizzato Rafia. Il rigore è stato ripetuto e Krstovic, aiutato anche da un pizzico di fortuna, ha messo in porta il gol dell’uno a uno. Questo episodio ha mandato su tutte le furie di Di Francesco.

Un misto di nervosismo e amarezza per un risultato che sarebbe potuto essere diverso: il successo, in una giornata ricca di scontri diretti per la salvezza, avrebbe dato una spinta importante al Frosinone. Nella prossima giornata, per i ragazzi di Di Francesco, ci sarà un altro scontro diretto (contro il Sassuolo) e sarà fondamentale portare a casa l’intera posta in palio.