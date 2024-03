DIRETTA Serie A, Verona-Sassuolo: le formazioni ufficiali LIVE

Lunch match della ventisettesima giornata, Verona-Sassuolo verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Verona-Sassuolo apre il palinsesto del ventisettesimo turno di campionato di Serie A. Invischiate nella lotta per non retrocedere, le due squadre cercano punti importanti per la salvezza. C’è grande curiosità, ovviamente, per il ritorno nel massimo campionato di Davide Ballardini. Esonerato a inizio stagione dalla Cremonese, l’ex Genoa grazie al nuovo regolamento ha potuto firmare con i neroverdi.

Terzultimi in classifica, gli emiliani in caso di vittoria raggiungerebbero momentaneamente il Frosinone, impegnato contro il Lecce. Con gli stessi punti in classifica, la squadra allenata da Marco Baroni non vince in campionato da sei turni e vuole tornare al successo per uscire dalla zona rossa della graduatoria. Calciomercato.it seguirà la sfida del Bentegodi in tempo reale.

Formazioni ufficiali Verona-Sassuolo

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Lazovic, Suslov, Noslin; Henry. All. Baroni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Pedersen, Ferrari, Erlic, Doig; Henrique, Boloca, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Ballardini

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 69, Juventus 57, Milan 56*, Bologna 48, Roma* 47, Atalanta 46, Fiorentina* 42, Lazio* e Napoli 40, Torino 37* Monza* 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce e Udinese 24* Frosinone 23, Sassuolo, Verona e Cagliari 20, Salernitana* 14.

*una partita in più