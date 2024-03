Sei punti di penalizzazione e classifica stravolta: verdetto inevitabile

Pesante penalizzazione in classifica in vista, la detrazione di sei punti può pesare enormemente sul campionato

Il tema di eventuali penalizzazioni in classifica è ovviamente molto avvertito dai tifosi delle squadre calcistiche, per verdetti che possono finire a condizionare la stagione dei propri beniamini. Ne sappiamo qualcosa in Serie A, visto quanto è avvenuto lo scorso anno con la Juventus, tornata a fare i conti con la giustizia sportiva per il caso plusvalenze e per la manovra stipendi e penalizzata, alla fine, di 10 punti, con successiva esclusione dalle coppe europee da parte dell’Uefa.

Quest’anno, sta invece finendo nell’occhio del ciclone la Premier League, con diversi club sotto osservazione per le violazioni finanziarie. E’ già stato penalizzato l’Everton, che ha ricevuto un -10, poi commutato in un -6. Tuttavia, per ulteriori violazioni, l’Everton potrebbe ricevere altri sei punti di penalizzazione. E non è finita qui. Occhio infatti alla posizione di club come il Manchester City o il Chelsea, ma ce ne sono altri che potrebbero ricevere a breve una stangata dalla giustizia sportiva britannica.

Premier League, il Nottingham nei guai: penalizzazione in arrivo, gli scenari

Situazione molto delicata anche per il Nottingham Forrest. Il club allenato da Nuno Espirito Santo ha compiuto una violazione simile a quella dell’Everton e ha sforato il limite massimo di perdite stimato in 61 milioni di sterline nel triennio, nel corso della scorsa annata.

Servirà ancora un po’ per scoprire l’effettiva decisione del board apposito in seno alla Premier League, ma, stando al precedente dettato proprio dall’Everton, la sanzione potrebbe essere proprio di sei punti di penalizzazione. Stando alla classifica attuale, il Nottingham, che di punti al momento ne ha 24, scivolerebbe al terzultimo posto a quota 18, con il Luton Town, a 20, che guadagnerebbe una posizione.