Secondo filone di inchiesta: 12 punti di penalizzazione in arrivo

Ecco un’altra penalizzazione di sei punti per la squadra, che ha violato il Fair Play Finanziario. La sentenza è in arrivo e inevitabilmente cambierà la classifica

Non sono giorni facili per le squadre di Premier League. In Inghilterra diversi club sono finiti nel mirino per violazione del Fair Play Finanziario interno e devono fare i conti con la giustizia sportiva.

La lente di ingrandimento nell’ultimo periodo è puntata soprattutto sull’Everton, che non ha rispettato i paletti imposti, perdendo nell’ultimo triennio più dei 105 milioni di sterline previsti. Così per le spese eccessive nella stagione 2021-2022, è arrivata una penalizzazione iniziale di dieci punti. Ma è notizia di pochi giorni fa la riduzione a sei.

Per l’Everton, però, non è finita qui: i Toffees, infatti, vanno incontro ad una seconda penalizzazione, che stando a quanto riporta Football Insider, nel secondo filone di inchiesta, dovrebbe essere di ulteriori sei punti.

Premier League, nuova classifica per l’Everton

La penalizzazione, se dovesse essere confermata, metterebbe nei guai il club di Liverpool, che scivolerebbe in zona retrocessione, rischiando seriamente di finire in Championship.

L’Everton, attualmente, è, infatti, al l’undicesimo posto in Premier League, con 25 punti, frutto di otto vittorie e sette pareggi, oltre che chiaramente del -6 di penalizzazione. Con un ulteriore meno sei, i Toffaes scivolerebbero al diciottesimo posto, con soli 19 punti, uno i meno dei Luton Town e sei in più di Burnley e Sheffield, che attualmente occupano le ultime due posizioni.