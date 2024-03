Scintille Italiano-Juric: cosa è successo in Torino-Fiorentina

Momenti concitati nel finale di Torino-Fiorentina con scintille tra Italiano e Juric: ecco cosa è successo

Scintille in Torino-Fiorentina tra Ivan Juric e Vincenzo Italiano. I due allenatori sono stati protagonisti di un acceso scambio di battute nel secondo tempo con l’arbitro Marchetti costretto ad intervenire per placare gli animi.

La scintilla è un fallo su Pellegri che fa scatenare la reazione di Italiano: il tecnico viola chiede spiegazioni con Juric che gli risponde per le rime e gli risponde di stare zitto. Gli animi si scaldano, vola qualche parola di troppo, prima che Marchetti intervenga, estraendo il cartellino giallo per Italiano e il rosso per Juric che nel primo tempo era già stato ammonito in occasione del primo giallo per Ricci.

Nel dopo gara entrambi i giocatori hanno voluto minimizzare l’accaduto. Italiano ha parlato di episodi che restano confinati sul terreno di gioco: “C’è stato un fraintendimento con Juric mentre parlavo col quarto uomo, sono momenti della partita. Succede quando c’è adrenalina e non sei lucido, ma si torna sempre amici e colleghi a fine gara”.

Da parte sua Juric, invece, si è voluto concentrare soltanto sul campo e nel post gara ha preferito anche evitare di soffermarsi troppo sulle decisioni arbitrali: “Possono sbagliare anche loro – le sue parole – e dobbiamo cercare di accettare i loro errori”.

Resta ora da capire quel che deciderà il giudice sportivo per Juric che è stato espulso e salterà quindi la sfida contro il Napoli di venerdì prossimo.