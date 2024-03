Paura per l’ex Milan: colpo alla testa, esce in barella

Serata da incubo per l’ex milanista Luka Romero, uscito col collare e in barella dall’ultima gara disputata con l’Almeria. Contatto pericolosissimoÂ

Mentre ieri sera in Serie A si giocava un caldissimo anticipo tra Lazio e Milan, culminato con la vittoria degli ospiti grazie ad un gol di Okafor, contemporaneamente in Spagna proprio un ex rossonero viveva una serata da incubo.

Per l’anticipo del venerdì della 27esima giornata di Liga sono scese in campo Celta Vigo ed Almeria, con gli ospiti ancora ultimissima in classifica e finiti ko per 1-0, restando ancorati agli appena 9 punti conquistati finora. Una situazione drammatica per i biancorossi che rischiano sempre di più la retrocessione vista la distanza siderale dalla quartultima e lo zero alla voce vittorie in campionato.

Un autentico disastro per l’Almeria e i suoi tifosi, che ieri sera ha solamente vissuto l’ennesimo capitolo di una stagione da buttare. 1-0 per il Celta in virtù di una rete al 74′ di Oscar Mingueza, difensore ex Barcellona, che ha condannato gli ospiti all’ennesimo ko. Danno e beffa per l’Almeria, che ha dovuto registrare anche attimi di paura per l’ex milanista Luka Romero, ora in prestito in Spagna.

Almeria ancora ko: Romero fuori in barella

Luka Romero, in prestito dal Milan all’Almeria, sta provando a trovare spazio e continuità in una squadra che pare condannata alla retrocessione.

Grande impatto dal ritorno in Spagna per l’argentino che in 4 presenze ha messo a segno due gol, la doppietta contro l’Atletico Madrid. Ieri sera però la trasferta in casa del Celta per lui ha assunto i contorni di un incubo. Proprio al tramonto del primo tempo il classe 2004 è stato il protagonista sfortunato di un bruttissimo scontro di gioco con il compagno di squadra Marc Pubill.

Lo spagnolo entrando in scivolata ha colpito in pieno volto il calciatore in prestito dal Milan con i tacchetti. Un impatto molto forte che ha portato ad attimi di paura con l’uscita dal campo di Romero in barella e con un tutore molto vistoso al collo. L’argentino è stato quindi trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.