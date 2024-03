PAGELLE E TABELLINO MONZA-ROMA 1-4: Joya Dybala, disastro Caldirola

Voti, pagelle e tabellino di Monza-Roma, match dell’U-Power Stadium valevole per la 27° giornata del campionato di Serie A. Dybala trascina la Roma, in evidenza anche Pellegrini: poker della squadra di De Rossi

Dybala show all’U-Power Stadium, con il fantasista argentino e capitan Pellegrini che trascinano la Roma nella trasferta contro il Monza.

Travolgente poker della squadra allenata da De Rossi, con a segno anche Lukaku e Paredes su rigore. Il Monza ci prova ma si spegne presto, con l’eurogol della bandiera di Andrea Carboni che serve solo per le statistiche. Disastroso Caldirola, mentre in attacco a pungere è il solo Djuric nella formazione di Palladino.

MONZA

Di Gregorio 5,5

Birindelli 4,5

Caldirola 4 (85′ Donati SV)

Pablo Marì 4,5

A. Carboni 6,5

Bondo 4,5

Gagliardini 6 (21′ V. Carboni 5,5)

Colpani 5,5 (46′ Kyriakopoulos 5)

Pessina 5

Mota 4,5

Djuric 6 (85′ Akpa Akpro SV)

Allenatore: Palladino 5 – Il Monza non demerita, soprattutto nel primo tempo, quando colpisce un legno con Djuric e spreca un paio di ripartenze interessanti. Crolla nella ripresa, brianzoli al tappeto dopo cinque risultati utili consecutivi. La classifica continua comunque a sorridere a Pessina e compagni.

TOP Monza: A. Carboni 6,5 – Soffre anche lui dietro, ma almeno non sprofonda come i compagni di reparto. Nel finale trova un gol tanto bello quanto inutile ai fini del risultato: primo sigillo in Serie A per l’ex Cagliari.

FLOP Monza: Caldirola 4 – Ne combina di tutti i colori, non regge l’urto di fronte al duo Lukaku-Dybala. Torna titolare anche per le assenze di Izzo e D’Ambrosio: disastroso a dir poco. Pomeriggio da incubo.

ROMA

Svilar 6

Kristiansen 5,5 (27′ Celik 6,5)

Mancini 7

Ndicka 6,5

Angeliño 6 (Smalling 6)

Cristante 7 (77′ Huijsen 6,5)

Paredes 7

Pellegrini 7,5 (59′ Bove 6)

Dybala 8 (77′ Baldanzi 6)

Lukaku 7

El Shaarawy 6,5

Allenatore: De Rossi 7,5 – La Roma continua a volare, altra goleada dopo il tris rifilato al Torino. Dybala e Lukaku letali, Pellegrini comanda in mezzo e la difesa trova le contromisure dopo una partenza ballerina. I tifosi giallorossi presenti in massa all’U-Power Stadium lo acclamano e come contraddirli: la Roma ha cambiato musica con ‘DDR’ e adesso spaventa le avversarie nella lotta Champions.

TOP Roma: Dybala 8 – Momento di forma scintillante, inventa calcio e fa divertire i tifosi giallorossi che hanno riempito il settore ospiti (e non solo) dell’U-Power Stadium. Tocchi al bacio per i compagni e la pennellata che mette in ghiaccio la contesa. Numeri da urlo nel 2024: 9 reti, 13 complessivi in stagione. Joya Roma.

FLOP Roma: Kristensen 5,5 – Esce per infortunio dopo nemmeno mezz’ora, finché resta in campo però soffre le scorribande dalla sua parte dei trequartisti di casa e rimedia anche un giallo che gli farà saltare per squalifica il prossimo impegno con la Fiorentina.

Arbitro: Piccinini 6

Il tabellino di Monza-Roma: Pellegrini padrone, Mota fumoso

MONZA-ROMA 1-4

39′ Pellegrini, 42′ Lukaku; 63′ Dybala; 82′ rig. Paredes; 86′ A. Carboni (A)

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Caldirola (85′ Donati), Pablo Marì, A. Carboni; Bondo, Gagliardini (21′ V. Carboni); Colpani (46′ Kyriakopoulos), Pessina, Mota (66′ Maldini); Djuric (85′ Akpa Akpro). A disposizione: Sorrentino, Gori, Bettella, Pedro Pereira, Machin, Zerbin, Popovic, Ciurria, Colombo. Allenatore: Palladino

Roma (4-3-3): Svilar, Kristiansen (27′ Celik), Mancini (77′ Huijsen), Ndicka, Angeliño (59′ Smalling); Cristante, Paredes, Pellegrini (59′ Bove); Dybala (77′ Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Azmoun, Zalewski, Renato Sanches, Aouar. Allenatore: De Rossi

Arbitro: Piccinini (sez. Forlì)

VAR: Pairetto

Ammoniti: Kristensen (R), Angeliño (R), Svilar (R), Bondo (M), Cristante (R)

Espulsi:

Note: recupero 6′ e 4′; spettatori 14.188