Monza-Roma, gol annullato a Dybala: caos VAR, si ritorna al vecchio metodo

La modalità dell’annullamento del gol di Paulo Dybala sta calamitando non poche attenzione. Ecco quanto riferito a DAZN

Dopo una mezz’ora di gioco disputata a ritmo molto alta, Monza e Roma sono ancora sul risultato di 0-0. La gara dell’U Power Stadium, però, ha già regalato non poche emozioni. I giallorossi, infatti, erano anche riusciti a passare in vantaggio grazie a Bryan Cristante, la cui rete è stata però annullata dopo una lunga revisione al VAR.

Come riferito dal commentatore tecnico arbitrale di DAZN, Luca Marelli, al momento di ricostruire la posizione di Dybala, pizzicato poi in fuorigioco, il VAR di Lissone non avrebbe potuto utilizzare il fuorigioco semi automatico. Ragion per cui la posizione di fuorigioco di Dybala, assolutamente millimetrica, sarebbe stata desunta a partire dalla “vecchia” ricostruzione con le linee. Anche questo spiega il motivo del lungo check al VAR che ha poi portato il direttore di gara ad annullare la rete della Roma.

Si è trattata di una decisione molto lunga. Al termine di una lunga azione, infatti, Cristante era riuscito a battere Di Gregorio con un piattone forte e preciso scagliato all’interno del cuore dell’area di rigore. Azione resa vana, però, visto che Dybala è stato pizzicato in fuorigioco.