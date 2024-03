Inzaghi ritrova i suoi big: solo due assenze contro il Genoa | CM.IT

Allenamento mattutino per l’Inter in vista del posticipo di lunedì contro il Genoa: Simone Inzaghi ritrova tre pedine per la sfida del Meazza

Sorride Simone Inzaghi e non solo per la splendida cavalcata in campionato e il rassicurante +12 in classifica sulla Juventus.

Piano piano si svuota anche l’infermeria, con Marcus Thuram in primis che ha accelerato il recupero dopo l’infortunio all’adduttore della coscia accusato in Champions con l’Atletico Madrid. L’attaccante francese ha anticipato il rientro e questa mattina è tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo. Domani e dopo l’ultimissima rifinitura di lunedì mattina, Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi sulla possibile convocazione di Thuram già per il posticipo di San Siro contro il Genoa. Il figlio d’arte ha buone possibilità di esserci già con i ‘Grifoni’ allenati a Gilardino, dove si accomoderebbe comunque in panchina.

L’Inter verso il Genoa: Thuram anticipa il rientro, le condizioni di Acerbi e Frattesi

Verso il rientro anche Acerbi che, insieme a Frattesi, tornerà ad allenarsi con la squadra nella giornata di domenica.

I due hanno svolto un lavoro personalizzato ad buon ritmo ad Appiano Gentile e come per Thuram si deciderà dopo la rifinitura se convocarli per la gara contro il Genoa. Seduta individuale invece per Calhanoglu: il turco punta alla convocazione per la trasferta di Bologna, in vista del decisivo scontro in Champions League di Madrid con l’Atletico. Contro il Genoa non ci sarà neanche Bastoni, appiedato dal giudice sportivo per squalifica. Il posto del difensore della Nazionale verrà preso da Carlos Augusto, che ha convinto nella posizione di braccetto. In regia conferma quindi per Asllani, a destra Dumfries insidia Darmian. Nel reparto d’attacco infine, insieme a capitan Lautaro Martinez, Arnautovic (favorito) e Sanchez si contendono una maglia da titolare.

Niente conferenza stampa domani per mister Inzaghi, che parlerà ai canali tematici dell’Inter alla vigilia de monday night del Meazza. La probabile formazione anti-Genoa (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.