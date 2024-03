HIGHLIGHTS | Nervosismo e paura di perdere: pari a reti bianche tra Torino e Fiorentina

Poche emozioni e nessun gol tra Torino e Fiorentina: i granata dicono addio ai sogni europei

Uno scialbo pareggio all’Olimpico Grande Torino dove a spuntarla sono la noia e la paura di perdere.

Partita bloccata e con poche occasioni. Il primo vero pericolo sotto porta lo crea la Fiorentina che al 25′ si propone con Biraghi, bel cross per Nico Gonzalez che gira di testa fiorando la porta. Risponde il Torino che al 38′ trova il gol del vantaggio con Zapata che – direttamente su lancio di MIlinkovic-Savic, contrasta Milenkovic e poi calcia di potenza insaccando la sfera all’incrocio dei pali. Un gol bello, ma annullato per fallo dell’attaccante colombiano ai danni del difensore viola dopo revisione al Var.

Nel finale di primo tempo il Torino resta clamorosamente in dieci: Samuele Ricci, entrato al posto dell’infortunato Ilic, si fa ammonire due volte nel giro di pochi secondi. Prima per un fallo ai danni di Nico Gonzalez, poi per proteste, lasciano i suoi in inferiorità numerica per tutta la seconda frazione di gioco.

Torino-Fiorentina: highlights, tabellino e classifica

Nonostante la superiorità numerica, la Fiorentina fatica a creare occasioni da gol. Al 63′ ci prova Bonaventura che, su cross di Nico Gonzalez, colpisce bene di testa cercando il palo, trovando però una grandissima risposta di Milinkovic-Savic. Al 72′ nuova occasione per i padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d’angolo: la palla arriva Zapata che schiaccia a terra e per poco non mette Buongiorno in condizione di dover solo spingere la sfera in porta. Ancora brividi granata nel finale, con Milinkovic-Savic chiamato nuovamente ad opporsi a Nico Gonzalez.

TORINO-FIORENTINA 0-0

CLASSIFICA Inter punti 69, Juventus 57, Milan 56*, Bologna 48, Roma* 47, Atalanta 46, Fiorentina* 42, Lazio* e Napoli 40, Torino 37* Monza* 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce e Udinese 24* Frosinone 23, Sassuolo, Verona e Cagliari 20, Salernitana* 14.

*una partita in più

