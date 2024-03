Due gialli in due minuti, l’espulsione di Ricci fa infuriare Juric

Grande nervosismo da parte del Torino con l’espulsione di Ricci per due ammonizioni rimediate nel giro di pochi minuti

Due gialli in centoventi secondi, entrambi contestati. Il Torino finisce in dieci uomini il primo tempo della sfida contro la Fiorentina per l’espulsione di Ricci, entrato in campo a gara in corso per il grave infortunio di Ilic.

I granata protestano molto contro il direttore di gara, Marchetti, con Juric scatenato già alla prima ammonizione. Già il gol annullato a Zapata dopo una lunga revisione al check aveva fatto storcere la bocca ai padroni di casa che poi sul finire della prima frazione hanno visto ammonire per due volte, e quindi finire fuori dal campo, Ricci.

Il primo giallo è arrivato al 50′ per una sbracciata a centrocampo, andando a contendere la palla ad un avversario. Due minuti più tardi, altra ammonizione: fallo di Arthur su Ricci che in maniera plateale chiede il giallo per il centrocampista brasiliano e viene a sua volta sanzionato.

È la seconda ammonizione che fa scattare il cartellino rosso e infuriare la panchina granata, tutta in piedi per protestare nei confronti del direttore di gara. Ora la squadra di Juric dovrà affrontare tutta la ripresa con un uomo in meno.