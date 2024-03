Fiorentina, Italiano: “Juric? Solo un fraintendimento. Potevamo fare di più, sono due punti persi”

La Fiorentina butta via una grande occasione. La partita della Viola, guidata dal grande ex Belotti, termina in pareggio nonostante la superiorità numerica

Nella ripresa gli uomini di Vincenzo Italiano godono dell’uomo un più per via dell’espulsione di Ricci, ma non ne approfittano. Di seguito le parole del tecnico.

Una Fiorentina priva di idee e di pericolosità, perde una grandissima occasione. I ragazzi di Vincenzo Italiano, con un uomo in più per tutto il secondo tempo, non riescono a tornare a Firenze coi tre punti. Si segnala solo il colpo di testa di Bonaventura che trova una bella risposta di Milinkovic-Savic e una conclusione innocua di Nico Gonzalez. Troppo poco per strappare punti a un Torino quadrato. Nel finale tensione col collega Juric.

Nel post partita, in conferenza stampa, si parte inevitabilmente con l’abbraccio dei due allenatori in zona mista, dopo il parapiglia. Spiega Italiano: “C’è stato un fraintendimento con Juric mentre parlavo col quarto uomo, sono momenti della partita. Succede quando c’è adrenalina e non sei lucido, ma si torna sempre amici e colleghi a fine gara”.

Sulla partita: “Era giusto dare continuità, ma qualcosa abbiamo modificato. La partita col Toro me la aspettavo sporca e non bella. Sono partite fisiche . Dovevamo essere più veloci e mettere più cross, abbiamo anche cercato di variare ma non siamo riusciti a fare gol. Rimaniamo attaccati al gruppone e andiamo avanti. Ogni partita ha una storia diversa: devi essere bravo a cambiare e rispettare l’avversario”.

Italiano: “Contro il Torino qui hanno vinto solo Lazio e Inter”

C’è rammarico, ma il mister della Fiorentina vede il bicchiere mezzo pieno e guarda avanti con fiducia.

Tutto il secondo tempo in dieci, ma la Fiorentina non abbatte il muro granata: “Ho il rammarico che potevamo fare di più in superiorità. Sono due punti persi, dobbiamo trovare l’aspetto positivo: qui hanno vinto solo Lazio e Inter”. E poi sulla sostituzione di Arthur: “E’ stato sostituito perchè aveva una caviglia gonfia, ma lo avrei tolto per paura del secondo giallo”. Per poi concludere sul prossimo futuro: “Adesso inizia la Conference e poi c’è l’Atalanta, dobbiamo essere bravi a fare un gol in più degli altri”.