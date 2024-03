Di bello punito: ecco per quanto starà fermo

Arrivata la decisione nei confronti di Di Bello, arbitro duramente criticato per la direzione di Lazio Milan, match vinto dai rossoneri

Lazio-Milan è stata una partita piena di polemica: la serata dell’Olimpico verrà ricordata non tanto per il successo dei rossoneri firmato da Okafor ma soprattutto per la direzione arbitrale di Di Bello. Il post partita è stato infuocato con Lotito che non ha usato mezzi termini per descrivere quanto visto nel corso dei novanta minuti.

Il primo episodio è avvenuto nel primo tempo con il contatto tra Castellanos e Maignan. La Lazio ha chiesto a gran voce il rigore ma Di Bello ha lasciato proseguire senza assegnare il penalty. Le cose non sono migliorate nella ripresa con i padroni di casa a chiudere il match in otto. Il primo rosso è stato dato a Pellegrini per doppia ammonizione: il difensore biancoceleste stava proteggendo la palla ma non si è accorto della presenza di Pulisc e ha dovuto commettere un fallo da giallo.

La Lazio si è infuriata per quanto accaduto ad inizio azione con un contatto che ha visto Bennacer e Castellanos protagonisti: l’attaccante della Lazio è stato colpito al volto ma di Bello ha lasciato proseguire. La superiorità numerica ha sicuramente favorito il Milan bravo a passare in vantaggio a due minuti dalla fine dopo aver rischiato anche di passare in svantaggio con Immobile ad un passo dall’uno a zero.

Lazio-Milan, tre rossi e mille polemiche: Di Bello fermato

Il clima di nervosismo è aumentato nei minuti di recupero quando la Lazio si è vista espellere altri due giocatori, entrambi per rosso diretto. Il primo Marusic ha, molto probabilmente, usato espressioni offensive nei confronti del direttore di gara. A pochi minuti dalla fine, con Guendouzi che stava tentando l’ultima ripartenza, è avvenuto un contatto tra Pulisic e lo stesso centrocampista biancoceleste.

L’arbitro ha deciso di ammonire l’esterno rossonero ed espellere Guendouzi per fallo di reazione. Al triplice fischio di Di Bello gli animi si sono ulteriormente accessi con i giocatori biancocelesti letteralmente furiosi. Le dichiarazioni post partita non lasciano spazio ad interpretazioni ma quanto successo all’Olimpico ha avuto ulteriori conseguenze. L’AIA ha infatti deciso di fermare Di Bello per almeno un mese di stop.

Decisione che, probabilmente, non calmerà gli animi in casa Lazio: i biancocelesti, nella prossima giornata di campionato, dovranno fare a meno di Pellegrini, Marusic e Guendouzi, tre elementi molto importanti nel sistema di gioco di Sarri. Una serata, quella dell’Olimpico, da dimenticare non tanto per il risultato ma per una serie di decisioni arbitrali non piaciute ai padroni di casa