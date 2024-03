Rabbia Lazio, Lotito: “Partita priva di valori sportivi. Ricorreremo alle istituzioni”

Le dichiarazioni di Claudio Lotito al termine del match, che ha visto la sua Lazio perdere contro il Milan, ma diversi episodi arbitrali fanno discutere

La Lazio perde ancora. La squadra di Maurizio Sarri è stata sconfitta dal Milan di Stefano Pioli. A decidere il match è stato Noah Okafor, ma i biancocelesti escono dal campo furiosi dopo le tre espulsioni.

Al termine della gara è così intervenuto Claudio Lotito, che ha tuonato contro il sistema arbitrale: “Mi sento di dire che quando il gioco prende questi connotati, manca l’affidabilità del sistema, e bisogna ricorrere ad istituzioni terze – afferma ai microfoni di DAZN -. Si deve vincere per merito, ma oggi il limite è stato superato. Vengo a parlare io così le dichiarazioni non vengono strumentalizzate. La squadra si farà valere nelle sede preposte, perché tutti hanno visto, andremo in altre istituzioni. Ci sono stati tanti episodi, io non entro nel merito perché non faccio l’arbitro. Non ci sono le condizioni oggi per trovare un punto di incontro”.

Lazio-Milan, Lotito: “Non so chi sia Di Bello”

Claudio Lotito prosegue parlando dell’arbitro Di Bello, il protagonista della partita, con tre espulsioni e qualche decisione che non è piaciuta alla Lazio.

Non c’è dunque spazio per analizzare la partita: “Io non so chi sia – prosegue il presidente dei biancocelesti -, ho solo visto come ha arbitrato, non rientra nel mio costume parlare con gli arbitri. Io non posso rimproverare nulla alla squadra, ch ha combattuto fino alla fine per cercare di prendersi un risultato contro il volere di qualcuno”.

Nessun problema con Maurizio Sarri – “Non c’ho alcun confronto dialettico con lui – prosegue Lotito -, al massimo parlo per comporre i rapporti. Se i risultati dipendono da fattori esterni ci muoveremo nelle preposte sedi. Il tema vero è che bisogna fare rispettare le regole e oggi le regole non sono state rispettate. Non mi aspetto alcuna risposta dalle istituzioni. Conosco i mezzi con cui intervenire e penso che ci siano le possibilità per farlo. Oggi è successo qualcosa di ingiustificabile, la società ha l’obbligo di intervenire in maniera forte per far rispettare le regole. Abbiamo assistito ad una partita priva di valori sportivi”.