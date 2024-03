Dall’Inter alla Roma: De Rossi spiazza tutti con un colpo low cost

La Roma potrebbe centrare un colpo a sorpresa nel prossimo calciomercato estivo: dopo il percorso all’Inter, potrebbe arrivare nella capitale

L’Inter è squadra più temuta del campionato di Serie A e, oltre al gioco, lo dimostrano anche i dati con cui i nerazzurri sono in vetta alla classifica. Con 69 punti già messi in cascina e una differenza reti di +55 – più del doppio rispetto alla Juve seconda -, gli uomini di Simone Inzaghi non hanno più alcuna intenzione di fermarsi nel percorso che porta dritti verso la seconda stella.

Anche in dirigenza, però, il lavoro continua e potrebbe portare anche qualche addio a fine stagione. Di uno di questi potrebbe beneficiare la Roma, anche se pure i giallorossi si stanno riscoprendo parecchio diversi con Daniele De Rossi in panchina. Il tecnico ha rivoluzionato anche le gerarchie relative i portieri. Con José Mourinho, Svilar sembrava un oggetto misterioso, con pochissime occasioni per mettersi in mostra.

L’ex centrocampista, invece, ha puntato su di lui e non se n’è per nulla pentito, tanto che in poco tempo è riuscito a scavalcare Rui Patricio nelle gerarchie e conquistare il posto da titolare, a suon di grandi prestazioni. E così tutto è cambiato. I Friedkin, infatti, fin dallo scorso autunno stavano programmando un nuovo investimento per un estremo difensore titolare, che ora non è più così utile.

Svilar cambia il mercato della Roma: De Rossi punta un nome nell’Inter

I giallorossi erano forti su Michele Di Gregorio, uno dei portieri più performanti della Serie A, per cui il Monza chiede almeno 20 milioni di euro. Sono soldi che potranno essere investiti su altri reparti, alla luce delle prestazioni di Svilar.

Per questo, la Roma sta iniziando a guardare in casa Inter per affiancargli un secondo portiere affidabile ed è spuntato il nome di Emil Audero. A fine anno, scadrà il prestito dalla Sampdoria e, soprattutto se i blucerchiati non dovessero centrare la promozione, l’estremo difensore potrebbero tornare a Genova solo di passaggio e partire a prezzo di saldo. I capitolini potrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto a condizione anche più vantaggiose rispetto a quelle ottenute dall’Inter la scorsa estate. Ma prima c’è da portare a termine nel migliore dei modi una stagione che pare essersi raddrizzata dal cambio in panchina.