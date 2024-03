Bayern choc: ennesima tegola, cosa è successo

Situazione decisamente complicata per il Bayern Monaco che, in vista della Lazio, deve fare i conti con non pochi problemi

Due sconfitte consecutive anche se molto diverse nello sviluppo: contro la Fiorentina è stata una brutta partita mentre in casa con il Milan non sono mancate le polemiche. I biancocelesti hanno duramente contestato la direzione arbitrale di Di Bello per diversi episodi, dalla mancata assegnazione del rigore nel primo tempo (contatto Castellanos-Maignan) alle tre espulsioni della ripresa che complicheranno anche la prossima sfida di campionato.

La Lazio è uscita senza punti e decisamente innervosita: una rabbia che dovrà essere riversata in campo nel prossimo impegno. I biancocelesti sono attesi dal ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. I ragazzi di Sarri, dopo l’uno a zero dell’andata, hanno bisogno di un’altra grande partita se vogliono accedere ai quarti della massima competizione internazionale.

Servirà la miglior Lazio possibile nonostante i bavaresi non stiano attraversando un momento poi così positivo: nell’ultimo turno di campionato è arrivato un altro passo falso, il due a due sul campo del Friburgo. Il pareggio allontana ulteriormente i bavaresi dalla vetta della classifica con il Leverkusen che, in caso di vittoria a Colonia, si porterebbe a più dieci dal secondo posto.

Dopo undici anni, il Bayern non vincerà la Bundesliga ma il rischio è che i tedeschi chiudano la stagione senza neanche un trofeo visto l’eliminazione di DFB-Pokal e una Champions per nulla semplice da portare a casa. La Lazio ha una grande occasione, una chance inattesa al momento del sorteggio. I biancocelesti dovranno mettere sul campo dell’Allianz Arena tutta la rabbia accumulata nei novanta minuti contro il Milan.

Bayern, da Tuchel agli infortunati: quante difficoltà per i bavaresi

Sono diverse le difficoltà che stanno attraversando i bavaresi a cominciare dall’allenatore: Tuchel è in grande difficoltà e, al termine della stagione, lascerà il Bayern Monaco con la speranza di farlo da campione d’Europa, impresa piuttosto ardua. La seconda problematica dei bavaresi riguarda gli infortunati: Gnabry, Coman e Sané hanno saltato l’ultimo incontro di Bundesliga e ora bisognerà valutare le loro condizioni in vista del match di ritorno.

Tuchel non potrà contare sicuramente su Upamecano e la difesa è, in questo momento, tra i problemi principali del Bayern Monaco: dieci gol subiti nelle ultime cinque partite di campionato e la sensazione di una retroguardia decisamente perforabile. La Lazio dovrà approfittarne con l’abilità, in ripartenza, dei suoi esterni e un Ciro Immobile alla ricerca della serata perfetta.

L’unica speranza sembra essere Kane, attaccante che sta mantenendo le attese dal punto di vista realizzativo: l’ex Tottenham però potrebbe non bastare in una serata dove il Bayern Monaco rischia di chiudere la stagione con largo anticipo rispetto alle pretese iniziali.