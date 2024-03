PAGELLE E TABELLINO LAZIO-MILAN 0-1: Okafor il risolutore. Pellegrini che ingenuità

Pagelle e tabellino di Lazio-Milan, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

LAZIO

Provedel 6

Marusic 6

TOP Gila 6,5: gioca un’altra partita di altissimo livello, stavolta sfortunatissima. Salva come può sul gol del Milan prima del rinvio sbilenco di Felipe Anderson che offre a Okafor la palla dei tre punti. Una conferma totale.

Romagnoli 6

FLOP Pellegrini 4: peccato perché aveva giocato un gran bel primo tempo, di intensità e qualità, intelligente tatticamente. E invece rovina tutto in un men che non si dica. Il primo giallo, poi l’ingenuità imperdonabile su Pulisic che gli costa il rosso e impicca la partita della Lazio. Bastava toccare il pallone fuori e chiudere la questione. Invece tiene in ballo l’americano, che è furbo e bravo ad approfittarne.

Guendouzi 6,5

Vecino 6,5. Dal 77′ Cataldi 6

Luis Alberto 6. Dal 59′ Hysaj 5,5

Felipe Anderson 5,5

Castellanos 5. Dal 59′ Immobile 5

Zaccagni 6. Dal 66′ Isaksen 6

All.: Maurizio Sarri 6

MILAN

Maignan 6

FLOP Florenzi 5 – Il ritorno all’Olimpico non è proprio dei migliori per l’esperto terzino ex Roma. Fatica terribilmente a tenere il passo di un Zaccagni particolarmente ispirato. Non riesce nemmeno a farsi vedere in avanti. Dal 65’ Calabria 6

Kjær 6,5 – Dall’80’ Thiaw s.v.

Gabbia 6,5 – Dall’80’ Tomori s.v.

Hernández 6,5

Adli 6 – TOP Dal 71’ Okafor 7 – Porta la sua firma la vittoria di questa sera. L’attaccante messo in discussione negli ultimi giorni decide il match con un tiro da dentro l’area, dopo la solita iniziativa di Leao.

Bennacer 5,5 – Dal 65’ Reijnders 6,5

Pulisic 6

Loftus-Cheek 5

Leao 6,5

Giroud 5,5

All.Pioli 6

Arbitro: Marco Di Bello 5

Il tabellino di Lazio-Milan 0-1

Ammoniti: Sarri (L), Pellegrini (L), Florenzi (M), Adli (M), Gabbia (M), Hernandez (M), Hysaj (L)

Espulsi: 57′ Pellegrini (L), Marusic (L) e Guendouzi (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino (77′ Cataldi), Luis Alberto (59′ Hysaj); Felipe Anderson, Castellanos (59′ Immobile), Zaccagni (66′ Isaksen).

A disp.: Mandas, Renzetti, Casale, Lazzari, Ruggeri, Kamada, Andrè Anderson, Pedro.

All.: Maurizio Sarri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (64′ Calabria), Kjaer (81′ Thiaw), Gabbia (81′ Tomori), Theo Hernandez; Adli (71′ Okafor), Bennacer (64’Reijnders); Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

A disp.: Sportiello, Mirante, Chukwueze, Tomori, Thiaw, Terracciano, Jimenez, Musah.

All.: Stefano Pioli

Arbitro: Marco Di Bello (sez. Brindisi); Assistenti: Meli – Alassio; IV ufficiale: Sacchi; V.A.R.: Di Paolo – A.V.A.R.: Aureliano